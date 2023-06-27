На полмиллиарда тенге оштрафовали КазТрансГаз Аймак в Алматы

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Прокуроры при проверке Алматинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» установили, что по условиям монополиста предпринимателям приходилось необоснованно платить 10% от стоимости газа за неиспользованный объем.

За злоупотребление доминирующим и монопольным положением филиал КазТрансГаз Аймака привлекли к административной ответственности с наложением штрафа в 497,1 млн тенге.

Надзорный орган выявил еще одно вопиющее нарушение. Так, в нарушение закона газовый монополист не снизил тариф на 2023 год, несмотря на рост объема предоставляемых услуг в предыдущем году.

По акту надзора Департамент по регулированию естественных монополий вынес приказ о снижении с апреля этого года тарифа на транспортировку товарного газа на 6% – с 4 099,25 до 3 848,03 тенге за 1000 куб. м.

Таким образом, защищены права 450 тысяч потребителей Алматы, в том числе 8,8 тысячи предпринимателей.