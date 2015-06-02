На радость малышам Свежий выпуск 1145 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Появились они в двух активно застраиваемых жилых массивах. Детсад под названием «Айлин» на 320 мест возведен в микрорайоне «Батыс-2», а «Нур-Ай», рассчитанный на 150 малышей, – в поселке Заречный-4. Первый построен в рамках государственно-частного партнерства. Его генеральный подрядчик – ИП «Баймагамбетова». Стоит отметить, что индивидуальная предпринимательница Замзагуль Хамитовна подобный объект возвела в Актобе уже четвертый по счету. На церемонии его открытия аким области Архимед Мухамбетов лично поблагодарил бизнес-леди за проявление высокой социальной ответственности, тесное партнерство с государством в решении актуальной задачи по обеспечению малышей детсадами.

Впрочем, в последние годы по региону число предпринимателей, участвующих в реализации таких социальных проектов в рамках государственно-частного партнерства, становится все больше. В райцентре Кобда, к примеру, год назад был сдан в эксплуатацию на средства международного благотворительного фонда «Алтын Кыран» современный детский сад стоимостью 460 млн тенге. Возведен на радость малышам прекрас­ный детсад в городе Шалкаре при содействии компании «Казахстан темир жолы». В целом начиная с прошлого года по нынешний день открыты десять частных детских садов на 905 мест, в которых сегодня размещен государственный заказ.

Успешно воплощается в облас­ти и госпрограмма «Балапан». С момента ее реализации в регионе построены 156 детсадов для более 10 000 малышей. Из этого числа только в Актобе распахнули двери 45 дошкольных учреждений для 4 400 ребятишек. В текущем году будут сданы в эксплуатацию еще семь объектов, из которых два – здания бывших детских садов, переданные в свое время частным ведомствам. Теперь они возвращены государству, и сейчас идет их реконструкция. Намечен возврат таких зданий и в будущем году.

По некоторым расчетам, с реализацией госпрограммы и расширением в этом секторе государственно-частного партнерства планируется ежегодно увеличивать число мест в дошкольных учреждениях города до 2 000 и более, из которых 500–600 будут создаваться благодаря участию частного бизнеса. По сведениям ГУ «Отдел образования г. Актобе», в настоящее время по городу охват детей в возрасте до шести лет составляет 85%. При таком раскладе стопроцентного показателя в областном центре намечено достичь к 2020 году.

Осталось добавить, что в сдаваемых в эксплуатацию новых объектах все предназначено для комфортного пребывания детишек. В частности, трехэтажное здание дошкольной организации «Айлин» полностью отвечает современным требованиям: здесь уютные спальные комнаты, оборудованные удобными конструкциями детской мебели. Имеются бассейн, кабинеты Монтессори, по изодея­тельности, лингвистический (по обучению английскому языку), физкультурный и музыкальный залы… Здесь же действует медицинский блок с солевой шахтой для процедур по галотерапии. Территория детсада полностью благоустроена, имеются спортивные и игровые сооружения, которые способствуют укреплению здоровья детишек, беседки… Высокий уровень комфорта предоставляет малышам и введенный по госпрограмме «Балапан» детсад «Нур-Ай» в поселке Заречный-4. В официальном его открытии аким области также принял участие. Открытие двух новых дошкольных учреждений позволило создать в общей сложности 130 постоянных рабочих мест.



