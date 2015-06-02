На радость малышам

Свежий выпуск
1145
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
Появились они в двух активно застраиваемых жилых массивах. Детсад под названием «Айлин» на 320 мест возведен в микрорайоне «Батыс-2», а «Нур-Ай», рассчитанный на 150 малышей, – в поселке Заречный-4. Первый построен в рамках государственно-частного партнерства. Его генеральный подрядчик – ИП «Баймагамбетова». Стоит отметить, что индивидуальная предпринимательница Замзагуль Хамитовна подобный объект возвела в Актобе уже четвертый по счету. На церемонии его открытия аким области Архимед Мухамбетов лично поблагодарил бизнес-леди за проявление высокой социальной ответственности, тесное партнерство с государством в решении актуальной задачи по обеспечению малышей детсадами.
Впрочем, в последние годы по региону число предпринимателей, участвующих в реализации таких социальных проектов в рамках государственно-частного партнерства, становится все больше. В райцентре Кобда, к примеру, год назад был сдан в эксплуатацию на средства международного благотворительного фонда «Алтын Кыран» современный детский сад стоимостью 460 млн тенге. Возведен на радость малышам прекрас­ный детсад в городе Шалкаре при содействии компании «Казахстан темир жолы». В целом начиная с прошлого года по нынешний день открыты десять частных детских садов на 905 мест, в которых сегодня размещен государственный заказ.
Успешно воплощается в облас­ти и госпрограмма «Балапан». С момента ее реализации в регионе построены 156 детсадов для более 10 000 малышей. Из этого числа только в Актобе распахнули двери 45 дошкольных учреждений для 4 400 ребятишек. В текущем году будут сданы в эксплуатацию еще семь объектов, из которых два – здания бывших детских садов, переданные в свое время частным ведомствам. Теперь они возвращены государству, и сейчас идет их реконструкция. Намечен возврат таких зданий и в будущем году.
По некоторым расчетам, с реализацией госпрограммы и расширением в этом секторе государственно-частного партнерства планируется ежегодно увеличивать число мест в дошкольных учреждениях города до 2 000 и более, из которых 500–600 будут создаваться благодаря участию частного бизнеса. По сведениям ГУ «Отдел образования г. Актобе», в настоящее время по городу охват детей в возрасте до шести лет составляет 85%. При таком раскладе стопроцентного показателя в областном центре намечено достичь к 2020 году.
Осталось добавить, что в сдаваемых в эксплуатацию новых объектах все предназначено для комфортного пребывания детишек. В частности, трехэтажное здание дошкольной организации «Айлин» полностью отвечает современным требованиям: здесь уютные спальные комнаты, оборудованные удобными конструкциями детской мебели. Имеются бассейн, кабинеты Монтессори, по изодея­тельности, лингвистический (по обучению английскому языку), физкультурный и музыкальный залы… Здесь же действует медицинский блок с солевой шахтой для процедур по галотерапии. Территория детсада полностью благоустроена, имеются спортивные и игровые сооружения, которые способствуют укреплению здоровья детишек, беседки… Высокий уровень комфорта предоставляет малышам и введенный по госпрограмме «Балапан» детсад «Нур-Ай» в поселке Заречный-4. В официальном его открытии аким области также принял участие. Открытие двух новых дошкольных учреждений позволило создать в общей сложности 130 постоянных рабочих мест.

Популярное

Все
На возвращенные активы построят новые медицинские объекты в Акмолинской области
Видеокамеры помогают следить за экологической ситуацией
Природный пожар ликвидирован в Павлодарской области
Токаев поздравил президента Греции с днем независимости
Точкой роста должен стать туризм
В Казахстане отмечают День национальной одежды
Новые виды производств появятся в Костанае
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
К другим прицениться, свое показать
Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
От идей – к практическим шагам
Ставка на «зеленые» энергетические технологии
В Казахстане создается крупнейший в регионе гипермасштабируемый центр обработки данных
Корпус идей, инициатив и приоритетов
Вопрос сохранения генофонда нации
Что делает женщину красивой?..
Современные технологии в лингвистике
Усиливая контроль и правоприменительную практику
Что предстоит сделать, чтобы Казахстан стал сильнее?
Токаев приветствует итоги телефонных переговоров Путина и Трампа по Украине
Алмасадам Саткалиев назначен главой агентства РК по атомной энергии
Укрепляя обороноспособность страны
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства

Читайте также

Разъяснены правовые нормы
Нашли применение отходам из пластика
Воде – дорогу!
Из болота тащили... верблюда

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]