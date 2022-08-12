Фото: Kazpravda.kz
Общество
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве

В Telegram распространяются слухи о том, что с 1 сентября 2022 года в Казахстане начнется новая волна пандемии и будет объявлен новый локдаун. Это сообщение опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«Сегодня уже, как мы все видим, идет спад заболеваемости КВИ. В «желтой» зоне находится город Нур-Султан, остальные области находятся в «зеленой» зоне. Небольшой рост заболеваемости есть, но эпидемиологическая ситуация стабильная. Мы призываем всех пройти вакцинацию и ревакцинацию, носить маски в общественных местах и по возможности воздержаться от поездок в зарубежные страны, чтобы не заразиться COVID-19. Решение об усилении или ослаблении карантинных мер принимает Межведомственная комиссия. На сегодняшний день вопрос объявления карантина не стоит», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Призываем вас не доверять рассылкам в социальных сетях и мессенджерах. Официальную информацию о пандемии COVID-19 можно найти на сайте coronavirus2020.kz, а также в Telegram-канале Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

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