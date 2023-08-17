На сколько подорожала сметана за год в РК

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По сравнению с июлем прошлого года сметана в РК подорожала на 22,4%, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщают статистики, в июле средняя цена на сметану по Казахстану составила 1912 тенге за 1 кг. Так, по сравнению с июлем прошлого года данный продукт подорожал на 22,4%.

По данным бюро, дороже всех сметана обходится жителям города Алматы, здесь средняя цена на данный продукт зарегистрирована на уровне 2350 тенге. По дороговизне данного продукта на втором месте стоит Атырау – 2079 тенге. Далее идет Усть-Каменогорск – 2068 тенге. В Актобе и Кызылорде за килограмм сметаны нужно в среднем потратить 2058 тенге.
Дешевле всего килограмм сметаны обходится жителям Кокшетау – 1270 тенге.

За период январь-июль 2023 года в Казахстане произведено более 21 тыс. тонн сметаны, это на 1,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#цены #статистика #продукты питания #сметана

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