На сколько выросли цены на товары и услуги в ноябре

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Венера Баталова
корреспондент

В ноябре 2024 года месячный индекс потребительских цен, как и в предыдущем месяце, составил 0,9%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Qazstat

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, платные услуги – на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,7%.

Из продуктов питания цены на огурцы выросли на 40,3%, помидоры – на 37,3%, перец сладкий – на 15,5%, лук репчатый – на 13,9%, чеснок – на 10,1%, капусту – на 8,9%, картофель – на 6,2%, апельсины – на 4,8%, лимоны – на 4,1%, масло подсолнечное – на 4%. Снижение цен отмечено на рис – на 2%, сахар – на 1,9%, яблоки – на 0,7%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг повысились тарифы на горячую воду на 11,4%, электроэнергию – на 3,4%, вывоз мусора – на 2,2%, отопление центральное – на 2,1%. Услуги шиномонтажа подорожали на 3%, посещение бани – на 2,6%, услуги парикмахерских и салонов красоты – на 1,2%.

Повышение цен в ноябре т. г. отмечено на дрова – на 1,4%, уголь каменный – на 1%. Смартфоны подорожали на 9,8%, золотые обручальные кольца – на 6,2%, одежда и обувь – на 0,9%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области - на 1,5% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая в городе Алматы – на 0,4%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в городе Шымкент - на 2%, непродовольственные товары – в Мангистауской области на 2,3%, платные услуги – в Алматинской области на 2,6%.

#цены #продукты #услуги #подорожание

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