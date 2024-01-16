На страже общественной безопасности

Об этом нам рассказал начальник областного департамента полиции полковник Каиркен Алиев.

Напомним, с момента образования области прошло более полутора лет. Департамент полиции создан еще 25 июля 2022 года приказом министра внутренних дел. Но фактически он действует с 1 августа 2022 года.

– Сегодня мы опираемся на три стратегических направления концепции по обеспечению общественной безопасности, – сообщил Каиркен Алиев. – В первую очередь это повышение уровня защищенности жизни, здоровья и имущества граждан. Во-вторых, создание эффективной системы профилактики правонарушений. И в-третьих, трансформация полиции в современную эффективную организацию по обеспечению безопасности.

В своей работе правоохранительные органы учитывают реальные запросы общества. Особое внимание уделяется проблемам семейно-бытового насилия, профилактике наркомании, предупреж­дению преступлений против собственности, противодействию интернет-мошенничеству.

– В рамках концепции по профилактике правонарушений планируется строительство зданий отделов полиции в городе Каражал, Жанааркинском и Улытауском районах, – проинформировал начальник областного департамента полиции. – Налажено взаимодействие с управлением и подразделениями образования по вопросам обеспечения безопас­ности в школах. На территории области было проверено 88 учебных заведений, недочеты есть, все они устраняются.

В целом, по словам Каиркена Алиева, за 12 месяцев 2023 года в регионе отмечена стабильная криминогенная обстановка. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 17%: по итогам 2022 года было зафиксировано 1 412 преступлений, в 2023 году – всего 1 172. При этом особо тяжких преступлений совершено меньше на 41,5%.

Что касается статистики раскрываемости правонарушений, то в прошлом году раскрыто 90% убийств, 100% дел по фактам нанесения тяжких телесных поврежде­ний, в том числе со смертельным исходом, изнасилований, хулиганств и краж.

– Хотелось бы отметить, что в систему МВД вернули управление по борьбе с организованной преступностью, – напомнил он. – Оперативники воссозданного ведомства занимаются раскрытием и расследованием преступлений, совершенных организованными преступными группами. В прошлом году им удалось пресечь не только деятельность ряда организованных преступных групп, но и задержать их лидеров.

Летом оперативники пресек­ли незаконную добычу золотосодержащей руды в Жанааркинском районе. Задержаны 22 уроженца Жамбылской области, у них изъяты полтонны руды, готовое золото, а также боевой пистолет с патронами. Дело уже направлено в суд.

В активе УБОП задержание разыскиваемых преступников, в том числе находящихся в международном розыске. Совместная работа с отделами позволяет раскрывать и другие преступления. В ноябре 2023 года сотрудниками УБОП арестован жезказганец. Во время обыска у него обнаружили и изъяли около 6 кг наркотических средств растительного происхождения, а также незарегистрированное гладкоствольное ружье и боеприпасы к нему.

– Хотел бы отметить также работу сотрудников управления по противодействию наркопреступности, – подчеркнул Каиркен Алиев. – За год было выявлено 38 правонарушений, 14 из них по факту сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 168 килограммов различных наркотических средств, в том числе «синтетики» и наркотиков расти­тельного происхождения.

Прошлой осенью полицейские Улытау пресекли деятельность группы мошенниц в Сатпаеве. Три жительницы города горняков присваивали денежные средства доверчивых граждан, обещая им кредиты до 30 млн тенге под минимальный процент. Преступниц разоблачили в кратчайшие сроки, в отношении них заведено 27 уголовных дел.

– С момента образования департамента эта работа стала одной из самых приоритетных ввиду большого количества обманутых людей, серьезного материального ущерба, нанесенного мошенниками, – отметил Каиркен Алиев. – Участковые совершали поквартирные и подворовые обходы, сотрудники полиции проводили беседы по месту проживания с соседями, родственниками.

Стоит отметить, что к настоя­щему времени в Казахстане внедрена­ и действует программа по противодействию кибермошенничеству «Киберпол», утвержденная приказом министра внутренних дел. Сегодня это одна из эффективных мер, направленная на предупреждение подобных преступлений.

Цифровизация в целом является хорошим подспорьем в работе стражей порядка. В декабре 2023 года в Сатпаеве создан мини-центр оперативного управления. Данная система видеонаблюдения в онлайн-режиме вводится благодаря государственной программе развития регионов «Моногород». Впрочем, это только начало. В перспек­тиве обсуждается проект по созданию центра оперативного управления, который возьмет под контроль все населенные пункты области Улытау.