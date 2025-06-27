фото Игоря Бургандинова

Балет П. Чайковского – М. Петипа предстал перед зрителями таким, каким и задумывался легендарными авторами более ста лет тому назад – ярким балетом-феерией, поражающим выверенной строгой архитектоникой формы и буйством барочной красочности в музыке и хореографии. «Спящая красавица» по праву считается самым сложным для исполнения классическим балетом, экзаменом на профессио­нальную состоятельность труппы.

Художественный руководитель балетной труппы Алтынай Асылмуратова, которая выступила балетмейстером-постановщиком спектакля на столичной сцене, хорошо знает этот балет. Звездная прима танцевала его на сцене Мариинского театра в двух редакциях – Кон­стантина Сергеева (1952) и в постановке Сергея Вихарева (1999). Блистательная Аврора Асылмуратовой до сих пор является одним из эталонных воплощений этой партии.

То же можно сказать и о Константине Заклинском, прекрасном Принце Мариинского театра. Сегодня он является педагогом-репетитором театра «Астана Опера» и подготовил партию принца Дезире с ведущими солистами Бактияром Адамжаном и Еркином Рахматуллаевым. А педагог-репетитор Елена Шерстнева, которая когда-то соз­дала в спектаклях Мариинского яркий образ злой феи Карабос, подготовила исполнителей (Газиза Молдахмет и Куат Карибаев) этой характерной партии. Вмес­те с педагогами-репетиторами театра Д. Зайнуллиной, Г. Усиной, Г. Бегалиной и Н. Коршуновым они проделали титаническую работу, отрепетировав с солис­тами и кордебалетом огромное коли­чество вариаций, массовых пантомимных сцен, развернутых танцевальных картин, парадных выходов и шествий. Результатом этой коллективной работы стала роскошная премьера, подготовленная в рекордно сжатые сроки. Творческая деликатность, бережное отношение к классическому наследию, чувство меры и вкус отличают эту постановку. В чем же секрет «Спящей красавицы», балета, название которого знают все, даже далекие от балетного искусства люди?

Как известно, премьера «Спящей красавицы» состоялась в 1890 году на сцене Мариинского театра, и это был первый опыт совместной гармоничной работы либреттиста, балетмейстера и композитора. Автор идеи балета директор Императорских театров И. Всеволожский написал либретто по сказке Ж. Перро в тесном сотрудничестве с М. Петипа. План-либретто балета с точным указанием характера музыки, и даже количество тактов для каждой сцены было точно прописано балетмейстером. П. И. Чайковский сочинял музыку с удовольствием и написал клавир в общей сложности за 40 дней. По мнению музыковедов, «Спящая красавица» – одно из самых светлых и гармоничных произведений Чайковского и, как он сам не раз писал, самый любимый его балет. Рожденный в такой гармонии и любви балет обрел такую же гармоничную форму. Но пышное действо с неспешным прологом, тремя полноценными актами и финальным апофеозом длилось четыре с половиной часа! С тех пор балет претерпел множество редакций, одной из целей которых было сокращение длительнос­ти спектакля. Удачной стала редакция Константина Сергеева в Мариинском театре в 1952 году. «Петербургское необарокко превратилось в ленинградский неоклассицизм», – писали критики. Эта редакция идет на сцене Мариинского и сегодня. Одновременно в репертуаре театра существует и четырехчасовая реконструкция балета Мариуса Петипа в оригинальных костюмах и декорациях образца 1890 года. Она была воссоздана на сцене Мариинки в 1999 году премьером театра Сергеем Вихаревым.

Легендарный Юрий Григорович также не раз обращался к «Спящей красавице», он сделал три достаточно радикальные редакции старинного балета. Одна из них – двухактный балет в монументальных декорациях Эцио Фриджерио – был перенесен хореографом в «Астана Опера», этой постановкой столичный театр ознаменовал свое открытие в 2013 году.

Алтынай Асылмуратова обратилась к спектаклям Мариинского театра, которые наиболее близки к первоисточнику. Максимально сохранив хореографию Мариуса Петипа и конструкцию балета, постановщики объединили первый и второй акты балета, в результате получился спектакль, состоящий из пролога и двух актов. Избежать купюр, конечно же, не удалось, Так, в спектакль не вошли сцена с вязальщицами, крестьянский танец, была сокращена сцена охоты во втором акте, некоторые номера из панорамы третьего акта и другие сцены. Но сокращения были сделаны так грамотно и органично, что спектакль сохранил гармоничную конструкцию и не производит впечатление балетного дивертисмента, как это нередко случается при сокращенных постановках «Спящей красавицы». Вместе с тем в балет был возвращен часто купируемый музыкальный скрипичный антракт в прекрасном исполнении оркестра и солистов – Каламкас Жумабаевой и Багдата Абильханова.

В этот раз сценография спектакля была решена с помощью мягких рисованых декораций (художник Риккардо Масирони), а эскизы красочных костюмов были представлены оскароносной Франкой Скуарчапино, которую с театром связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. Многочисленные костюмы были сшиты в пошивочных цехах театра под руководством ассистента художника Анны Верде. В мастерских было изготовлено огромное количество бутафории, без которой не может существовать пространство сказочной феерии.

Но главное в этом спектакле, конечно же, исполнители. «Спящая красавица» немыслима без кордебалета с единой школой и достаточного количества солистов, обладающих не только техническим мастерством, но и пониманием стиля этого барочного балета. Все изыс­канные мелизмы и орнаменты, слышимые в музыке П. Чайковского, гениально отображены Мариусом Петипа в хорео­графии. Это относится как к затейливым построениям массовых сцен, так и невероятно технически сложным вариациям главных героев и солистов.

Можно с гордостью отметить, что десятилетие упорного труда по созданию балетной труппы с единой школой (а именно это ставила во главу угла Алтынай Асылмуратова, возглавив художественное руководство балета в 2015 году) дало прекрасные результаты. Балетная труппа «Астана Оперы» сегодня молода, перспективна и обладает единой школой исполнения, которая прививается юным артистам еще в стенах Казахской национальной академии хореографии. По традиции учащиеся были заняты и в этой премьере – в вальсе первого акта участ­вуют 12 пар воспитанников академии.

Одну из главных партий – Фею Сирени прекрасно и каждая по-своему исполнили в разные премьерные дни солистка театра София Адильханова и недавняя выпускница Амина Кисембаева. Прекрасные внешние данные последней очень подходили для Феи Сирени – высокий рост и удлиненные руки позволяли юной артистке царствовать на сцене, не выходя при этом за рамки стиля, в чем видится несомненная заслуга репетиторов. Также технически безупречно и стилистически точно прозвучали и вариации других пяти фей в исполнении и опытных солисток театра, и совсем юных выпускников академии. Здесь хочется отметить прекрасную выучку и природные данные Камиллы Шахмановой (Фея Нежности) и Алины Зыряновой (Фея Резвости), которые также прекрасно справились с непростыми партиями Феи Сапфиров и Принцессы Флорины в третьем акте балета.

Утонченной Принцессой Авророй предстала перед зрителями прима теат­ра Мадина Унербаева. Для нее эта партия не нова, она танцевала и постановку Юрия Григоровича в 2013 году. Тем более заметно мастерство балерины, которая сумела войти в стилистику другого балета, филигранно исполнив все вариации Авроры и показав настоящий балеринский апломб в развернутом pas d’action третьего акта с невероятно сложной пятичастной вариацией. Неожиданным было появление лидера балетной труппы Бактияра Адамжана в партии Принца Дезире. По его словам, об этой партии он никогда не мечтал, прекрасно осознавая важность амплуа в балетном театре. Но в связи с обстоятельствами вызов принял и подготовил партию за две недели. Результат был впечатляющим. Бактияр Адамжан, по праву носящий титул одного из лучших танцовщиков мира, еще раз доказал, что способен на любые перевоплощения, оставаясь при этом технически безупречным.

Открытием стала Аврора в исполнении Шугылы Адепхан. Молодая солистка все увереннее заявляет о себе, как о балерине, которой подвластны партии самого широкого диапазона. Чистота линий, точеные стопы, грамотные руки, безуп­речные позы и безмятежная солнечная улыбка, с которой балерина исполняет технически сложные вариации – все это сделало ее Аврору неповторимой. Признанный Принц театра ведущий солист Еркин Рахматуллаев в партии Дезире был, как всегда, корректен, подтянут и точен, составив гармоничный дуэт с лучезарной Авророй.

Путь к премьере «Спящей красавицы» был долгим. Через балеты «Корсар», «Баядерка», «Лебединое озеро» труппа шла к пониманию стиля хореографии Петипа. И эта премьера показала, что балет театра «Астана Опера» находится сегодня в прекрасной форме, а молодость труппы гарантирует большой потенциал для развития.