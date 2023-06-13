"Пока данных нет" – Минэкологии о гибели диких животных при пожаре в Абайской области

Состояние дикой фауны в горящих лесах Абайской области будет известно после тушения пожара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

«На текущий момент нет конкретных данных о гибели диких животных в результате лесного пожара в Абайской области. Полная оценка ущерба для биоразнообразия области будет проведена только после ликвидации пожара», – пояснили в Минэкологии.

В ведомстве пообещали предоставить информацию о состоянии и сохранности популяций после завершения противопожарных операций и оценки последствий лесного пожара.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».