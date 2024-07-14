На высокой ноте: итоги международного музыкального фестиваля «Опералия» подвели в Астане

Фото: пресс-служба театра

Герои знаменитой немецкой романтической оперы «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера впервые ожили на казахстанской сцене благодаря стараниям артистов театра под руководством всемирно известного дирижера, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата государственной премии Алана Бурибаева.

Популярные номера, поражающие фантастической драматургией, солисты оперной труппы исполнили в сопровождении хора и симфонического оркестра театра «Астана Опера».

В сложных вокальных партиях егеря Макса, его невесты Агаты, кузины Энхен, охотников Каспара и Килиана, князя Оттокара раскрыли суть конфликтных взаимоотношений противоречивых персонажей классического европейского музыкального хоррора Саян Исин, Рамзат Балакишиев, Мерей Кадырхан, Жупар Габдуллина, Бибигуль Жанузак, Назым Сагинтай, Салтанат Ахметова, Айзада Капонова, Мадина Исламова, Шынгыс Расылхан, Валерий Селиванов, Ержан Саипов, Болат Есимханов и Азат Малик.

В зловещей сцене в Волчьей долине в образе Черного охотника Самиеля отличился режиссер Николай Куликов. Одно его неожиданное появление в загримированном виде вызвало страх и беспокойство у представительниц прекрасной половины человечества.

Отметим, музыкальный мир Европы впервые открыл для себя оперу Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок» несколько столетий назад. Мировая премьера этого произведения с успехом прошла в Берлине в 1821 году и моментально принесла автору огромную популярность.

Интригующий и динамичный сюжет романтической оперы, написанной на либретто Иоганна Фридриха Кинда по одноименной новелле Иоганна Августа Апеля и Фридриха Лауна о всепобеждающей силе любви и добра, противостоящей таинственным потусторонним силам зла, не утрачивает актуальности и в наши дни, очаровывая новые поколения меломанов.

На фоне охотничьего быта и лесной романтики усугубляются страдания главных героев и их разлад с внешним миром. Примечательно, что музыкальные сцены чередуются с разговорными диалогами вместо привычных речитативов.

По словам маэстро Алана Бурибаева, данное произведения представляет собой яркий образец высокого романтизма.

Двадцать лет назад он дирижировал постановкой спектакля «Волшебный стрелок» в Государственной Опере Южной Тюрингии в Германии. Теперь пришло время поближе познакомить казахских меломанов с творчеством Вебера, что также позволит молодым и перспективным артистам повысить планку исполнительского мастерства и выйти на новый профессиональный уровень.

Кроме того, в репертуаре театра есть национальные произведения, итальянские оперы, русская и французская оперы. Однако презентацию немецкой оперы можно назвать важным шагом для труппы театра, желающей творчески расти и пробовать новые направления.

«Такой подход артистам был предложен, чтобы как можно больше наших солистов могли попробовать себя в новом произведении. Формат концертного исполнения позволяет нам это сделать. Отрадно, что в гала-концерте было задействовано большое количество артистов. Они быстро откликнулись, выучили партии, проявили большой интерес к проекту и поддержали творческий импульс. Солисты отлично справились с партиями на немецком языке. Здесь они не только поют, но и говорят в отдельных моментах на языке оригинала. При понимании структуры иностранного языка и его синтаксиса петь просто и легко», – пояснил он.

Также спикер добавил, что подготовка музыкальных номеров, объединенных общим сюжетом, заняла у исполнителей несколько месяцев.

«Для нас это был интересный настоящий вызов всем силам, не только вокальным, но и симфоническим, что придает мощный импульс и стимул для дальнейшего развития. Наверное, творческий человек просто не может не изучать новый материал. Когда ты «варишься» в одном соку, то начинаешь «закисать», поэтому невозможно не ставить новые цели. Конечно, чувствуется приятная физическая усталость от работы, но вместе с тем мы получили новый источник вдохновения», – заключил Алан Бурибаев.

Символично, что музыкальный вечер стал логическим завершением весьма насыщенного и богатого на всевозможные культурные события театрального сезона. Одним из них стал фестиваль «Опералия», который в течение полутора месяцев украсили выступления прославленных музыкантов из девяти стран мира.

Впереди зрителей ждут не менее интересные открытия от новых встреч с казахстанскими и зарубежными виртуозами –инструменталистами и яркими звездами оперы и балета.