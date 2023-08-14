На жалобу отца погибшей девочки в ходе Кантара ответила Генпрокуратура РК

Сегодня отец погибшей Айкоркем - Айдос Мелдехан заявил представителям СМИ о том, что его не допускают к судебному процессу из-за отсутствия допуска к государственным секретам.

Фото: Kazpravda.kz

Военным судом Алматинского гарнизона рассматривается уголовное дело по обвинению военнослужащего Жұман А.И. в превышении власти (ст.451 ч.2 п.1 УК РК), которое повлекло смерть несовершеннолетней Айкоркем Мелдехан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению.

Отмечается, сегодня отец погибшей Айкоркем - Айдос Мелдехан заявил представителям СМИ о том, что его не допускают к судебному процессу из-за отсутствия допуска к государственным секретам.

По данным прокуратуры, оформить допуск к государственным секретам Айдосу Мелдехан предлагалось неоднократно, в том числе 19 июля текущего года при приеме руководством Главной военной прокуратуры. Однако от его оформления и прохождения специальной проверки он отказался. Об этом свидетельствует его собственноручно написанное заявление, которое приобщено к уголовному делу.

"Хотелось бы напомнить, что оформление допуска является обязательным требованием по всем уголовным делам, содержащим государственные секреты.

При этом адвокату и потерпевшему - родному брату погибшей Айкоркем - Медлеханову Бауыржану в апреле и июне т.г. оформлены допуска к государственным секретам и соответственно допуск ко всем материалам уголовного дела.

Подчеркиваем, соблюдение прав потерпевших обеспечивает представляющий их интересы профессиональный адвокат.

Одновременно разъясняем, что распространение заведомо ложных сведений влечет установленную законодательством ответственность", – сообщили в прокуратуре.

Также прокуратура призывает граждан доверять только официальным источникам информации.