2 автомобиля пострадали в ДТП на ж/д переезде в Алматы

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По информации пользователя соцсети Ксении Зеленской, ДТП с участием маневрового состава и автомобилей случилась 6 мая, передает корреспондент Кazpravda.kz.

В публикации алматинки говорится, что ДТП произошло на железнодорожном переезде по улице Бурундайская в микрорайоне Карасу Алматы.

«Маневровый состав, двигающийся на склад временного хранения, на скорости врезался в поток машин, идущих в обе стороны. Шлагбаум был открыт, светофор не был включен, дежурный вышел из своей будки только после наезда на машины, составитель вагонов спокойно наблюдал с вагона, как состав врезается в поток машин. Пострадали 2 машины, жертв нет», – уверждает автор поста.

В пресс-службе Национальной компании «Қазақстан темір жолы» ДТП подтвердили.

«6 мая в 9:42 на станции Алматы, на охраняемом железнодорожном переезде частного подъездного пути, произошло ДТП с участием водителей двух автомобилей. Жертв и пострадавших в происшествии нет. Переездная сигнализация работает исправно. Дежурный по переезду – работник частного предприятия», – ответили в КТЖ.

На запрос корреспондента Кazpravda.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы пока комментариев не дали.