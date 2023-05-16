Ранил ножом кызылординца и сбежал: задержан подозреваемый

Злоумышленник снял госномера с машины, чтобы скрыться от полицейских.

Фото: ДП Кызылординской области

Полицейские задержали по горячим следам подозреваемого, ранившего ножом мужчину в Кызылорде, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Кызылординской области.

По информации ДП, в полицию Кызылорды поступило сообщение о том, что возле торгового центра неизвестный ранил ножом горожанина возле торгового центра и сбежал.

"Все патрули немедленно получили ориентировку. С помощью камер видеонаблюдения ЦОУ был обнаружен автомобиль, предположительно управляемый нападавшим. Патрульные остановили авто, изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

По данным департамента, подозреваемый снял госномера с машины, чтобы скрыться от полицейских. Он задержан и помещен в ИВС.

Проводится досудебное расследование согласно части 1 уголовной статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Обстоятельства происшествия выясняются, добавили в ДП.