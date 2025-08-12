Всего в комплексном тестировании приняли участие около 49 тысяч человек

Сегодня начался прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру. Он будет проходить до 18 августа (включительно) через приемные комиссии вузов, в том числе, через виртуальные комиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По данным ведомства, всего в комплексном тестировании приняли участие около 49 тысяч человек. По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 50% поступающих, по профильному направлению – 21%. Они смогут участвовать в конкурсе грантов.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.

Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 18 августа через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. То есть, будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать удобный способ подачи документов.

«Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: копия удостоверения личности, документ о высшем образовании (диплом и приложение), сертификат КТ и международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии). При подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения», – проинформировали в пресс-службе министерства.

Кроме того, поступающие в магистратуру могут претендовать на 13 тыс. государственных образовательных грантов.

Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы до 25 августа на официальном сайте и в социальных сетях МНВО РК и Национального центра тестирования.

Зачисление на обучение будущих магистрантов завершится до 28 августа.