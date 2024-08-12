Начался прием документов на конкурс грантов в магистратуру

Миннауки сообщило о старте приема документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.

В комплексном тестировании приняли участие более 40 тысяч человек. Из них пороговый балл набрали 43% поступающих или более 16 тысяч человек. Они смогут участвовать в конкурсе грантов.

«Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 15 августа через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. То есть, будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать удобный способ подачи документов. Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: копия удостоверения личности, документ о высшем образовании (диплом и приложение), сертификат КТ и международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (при наличии). Медицинскую справку по форме 075/у нужно предоставить в вуз при поступлении», – уточнили в ведомстве.

Также в пресс-службе министерства добавили, что при подаче заявления поступающий может указать одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения.

Поступающие в магистратуру могут претендовать на 13 тыс. государственных образовательных грантов.

Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы до 25 августа на официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК и Национального центра тестирования.

Зачисление на обучение будущих магистрантов завершится до 28 августа.