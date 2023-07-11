Найдено тело туриста, сорвавшегося с горы в Туркестанской области

Туриста, сорвавшегося с горы в Туркестанской области, нашли мертвым, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Скрин с видео

Напомним, 3 июля в Сайрам-Угамском национальном природном парке группа из трех человек спускалась с вершины горы, как вдруг на высоте 4 236 метров над уровнем моря у одного из туристов оборвалась веревка. Мужчина скатился по льду и упал вниз по склону.

6 июля с 6:30 на поиски мужчины 1967 года рождения вышли 8 спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС области и 4 альпиниста Федерации альпинизма.

Поиски осложняли непрерывный дождь и снег с градом.

11 июля спасатели обнаружили тело пропавшего мужчины на высоте около 3 800 метров над уровнем моря.

"В настоящее время производится спуск тела в пешем порядке. Спуск осложняется наличием снежного покрова толщиной 20 сантиметров, скалистым рельефом местности", – рассказали в ДЧС.



