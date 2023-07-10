Сорвавшегося с горы неделю назад туриста ищут в Туркестанской области (видео)

Скриншот с видео ДЧС Туркестанской области

3 июля в Сайрам-Угамском национальном природном парке группа из трех человек спускалась с вершины горы, как вдруг на высоте 4 236 метров над уровнем моря у одного из туристов оборвалась веревка. Мужчина скатился по льду и упал вниз по склону.

6 июля с 6:30 на поиски мужчины 1967 года рождения вышли 8 спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС и 4 альпиниста Федерации альпинизма,

"Поисково-спасательные работы осложняют неблагоприятные погодные условия: непрерывный дождь и снег с градом. Кроме того, есть отрезки дорог с крутым склоном под углом почти 70 градусов, что осложняет подъем спасателей", – проинформировали в пресс-службе ДЧС Туркестанской области.

В ведомстве поделились видео поисково-спасательных работ.