Наедине с Лермонтовым: моноспектакль «Тамбовская казначейша» представили в Астане

Сценическая постановка в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького в праздничные дни впечатлила любителей поэзии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Моноспектакль заслуженного деятеля РК, народного артиста Кыргызстана, кавалера Ордена Дружбы РФ Сергея Матвеева «Тамбовская казначейша», повествующий о провинциальном быте, был приурочен к 210-летнему юбилею классика русской литературы Михаила Лермонтова. В основе сюжета лежит анекдотический случай, произошедший в XIX веке, когда некий тамбовский казначей проиграл свою жену в карты заезжему улану.

Блестящая легкость изложения, искусные чередования рассказа о происшествии с авторскими замечаниями, то шутливыми, то серьезными, еще не исчерпывают достоинства стихотворной повести. Автору поэмы удалось показать драматизм обыденной жизни, разъедающей нравственные основы существования, обесценивающей личность, превращая человека в вещь.

В ходе представления актер выразил через поэтические строки страдания, сомнения, внутренние переживания и раздумья главных героев произведения. А сценография органично дополняла перфоманс новыми смыслами.

Также опытный артист в уютной камерной обстановке прочитал отрывок из знаменитой поэмы «Мцыри». Впрочем, для Сергея Матвеева это не первое обращение к лирике Лермонтова.

«Данный литературный материал интересен в плане драматургии, что провоцирует и рождает смелые фантазии, что диктует определенный способ существования на сцене. Сыграть таких противоречивых персонажей как гусар, казначей и его жена – сплошное удовольствие. Более десяти лет назад авантюрная история о Тамбовской казначейше стала частью постановки «Классики смеются». В связи с юбилеем гениального автора мы решили напомнить зрителям об этом удивительном произведении. К сожалению, Лермонтов прожил всего 27 лет. В последние годы в его поэзии проскальзывала нотка смерти. Он как-будто предчувствовал скорый уход, что отразилось в его произведениях. Думаю, с помощью актерской импровизации возможно представить зрителям новые грани выдающегося таланта», – резюмировал спикер.

В ходе полуторачасового представления зрители получили возможность вспомнить о богатом творческом наследии одного из самых ярких представителей русского романтизма.

В финале вечера мастера поздравили студенты Казахского национального университета искусств. А после окончания спектакля жители и гости столицы делились впечатлениями от посещения театра и говорили о том, что непременно стоит перечитать старую добрую классику.