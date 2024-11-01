Наедине с Лермонтовым: моноспектакль «Тамбовская казначейша» представили в Астане

Афиша
79
Дана Аменова
корреспондент

Сценическая постановка в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького в праздничные дни впечатлила любителей поэзии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

Моноспектакль заслуженного деятеля РК, народного артиста Кыргызстана, кавалера Ордена Дружбы РФ Сергея Матвеева «Тамбовская казначейша», повествующий о провинциальном быте, был приурочен к 210-летнему юбилею классика русской литературы Михаила Лермонтова. В основе сюжета лежит анекдотический случай, произошедший в XIX веке, когда некий тамбовский казначей проиграл свою жену в карты заезжему улану.

Блестящая легкость изложения, искусные чередования рассказа о происшествии с авторскими замечаниями, то шутливыми, то серьезными, еще не исчерпывают достоинства стихотворной повести. Автору поэмы удалось показать драматизм обыденной жизни, разъедающей нравственные основы существования, обесценивающей личность, превращая человека в вещь.

В ходе представления актер выразил через поэтические строки страдания, сомнения, внутренние переживания и раздумья главных героев произведения. А сценография органично дополняла перфоманс новыми смыслами.

Также опытный артист в уютной камерной обстановке прочитал отрывок из знаменитой поэмы «Мцыри».  Впрочем, для Сергея Матвеева это не первое обращение к лирике Лермонтова.

«Данный литературный материал интересен в плане драматургии, что провоцирует и рождает смелые фантазии, что диктует определенный способ существования на сцене.  Сыграть таких противоречивых персонажей как гусар, казначей и его жена – сплошное удовольствие. Более десяти лет назад авантюрная история о Тамбовской казначейше стала частью постановки «Классики смеются». В связи с юбилеем гениального автора мы решили напомнить зрителям об  этом удивительном произведении. К сожалению, Лермонтов прожил всего 27 лет. В последние годы в его поэзии проскальзывала нотка смерти. Он как-будто предчувствовал скорый уход, что отразилось в его произведениях. Думаю, с помощью актерской импровизации возможно представить зрителям новые грани выдающегося таланта», – резюмировал спикер.

В ходе полуторачасового представления зрители получили возможность вспомнить о богатом творческом наследии одного из самых ярких представителей русского романтизма.

В финале вечера мастера поздравили студенты Казахского национального университета искусств.  А после окончания спектакля жители и гости столицы делились впечатлениями от посещения театра и говорили о том, что непременно стоит перечитать старую добрую классику.

#театр #постановка #моноспектакль #Лермонтов

Популярное

Все
Кавалер ордена «Құрмет» Геннадий Насонов уже готовит своих подопечных к выступлению на Олимпиаде-2028
«Шығыс салбурыны»: полет нормальный
«Слова назидания» на современном казахском
Этой осенью исполнилось 105 лет со дня рождения выдающегося башкирского поэта Мустая Карима
Казахстанская федерация футбола предложила использовать опыт взаимодействия с ФИФА и УЕФА
Потомки Золотой Орды
Не зря зовут страной петроглифов
Не выходя из дома. Изучать государственный язык помогают технологии и соцсети
Защитим наших детей
На что это похоже?
Энергия воздуха, воды и солнца – залог хорошего самочувствия
«Оқжетпес» завоевал золотые медали Первой лиги
Большой помощник в работе
Без работы не останешься
Разработана концепция для поддержки лиц с инвалидностью
Смотреть на все с оптимизмом
Единому национальному тестированию – 20 лет
Съемки охватили все времена года
Под знаком трех юбилеев
С вниманием к гражданским инициативам
Премий для госслужащих больше не будет
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Решительный шаг к независимости
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
С заботой о старшем поколении
Не просто дата в календаре
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Республики
Президент России поздравил Токаева с Днем Республики
«Самостоятельности у шахт не было»
После публикации в «Казправде»
Американцев привела в восторг техника и мастерство дзюдоиста из Казахстана
Сертификаты на квартиры вручили работникам культуры в Астане
Маулен Ашимбаев поздравил соотечественников с Днем Республики
20 автомобилей вручили работникам водной отрасли в честь Дня Республики
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Реконструкция близится к завершению
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Фотопутешествие по стране
Диалог традиций и инноваций
Главное – избегать банальности
Контраст между прошлым и будущим

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]