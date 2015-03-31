Нагрузка – по силам Статьи 1628 Владимир ШКОЛЬНИК, министр энергетики РК

Устойчивое развитие государства, так же как и процессы кардинальных изменений, невозможны без достаточного развития энергетики. Происходящие в этой отрасли перемены в ту или иную сторону способны оказывать решающее влияние не только на экономику, но и на другие сферы. Потенциал Республики Казахстан в этом плане огромен: страна находится на 18-м месте в мире по производству первичных энергоресурсов, на 12-м – по запасам нефти и газа, на 2-м – по запасам урана. Республика занимает 7-е место в мире по объему доказанных запасов угля. Таким образом, экономика Казахстана полностью обеспечена собственными сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами и имеет значительный доход от их экспорта.



Основу казахстанского экспорта энергоресурсов традиционно составляют нефть, уголь и природный газ. Сегодня в республике зарегистрировано 199 контрактов на недропользование углеводородного сырья. В 2014 году добыча нефти составила 80,8 млн. тонн, за год в стране ее переработано 14,9 млн. тонн. Объем экспорта нефти и газового конденсата за 2014 год превысил 72 млн. тонн. За последние два года из разведки в промышленную разработку введены 6 месторождений – Алимбай, Масабай, Ракушечное, Восточный Жагабулак, Каратурун Восточный, Каратурун Морской. Добыча газа в 2014 году составила 43,2 млрд. кубометров. Основные газодобывающие компании страны сегодня известны всему миру – это "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.", ТОО "Тенгизшевройл", АО "СНПС-Актобемунайгаз" и ТОО "СП "КазГерМунай".



Добываемый в Казахстане газ в основном является попутным, поэтому требуется его переработка до состояния товарного продукта. Сегодня в Казахстане действуют три газоперерабатывающих завода (ГПЗ): Казахский, Тенгизский и Жанажольский. Объем экспорта газа в 2013 год составил 11,1 млрд. кубометров.



Руководство страны поставило перед энергетиками задачу по переходу от простых форм торговли к производственному и научно-техническому сотрудничеству, а также дальнейшему развитию инвестиционной привлекательности отрасли и взаимодействия в области инноваций и высоких технологий с ведущими энергетическими компаниями мира.



Дальнейшим этапом развития промышленности является создание условий для обрабатывающих отраслей. В нефтегазовом секторе это развитие глубокой переработки нефти и газа с получением нефтехимической продукции. Эта отрасль промышленности в Казахстана сегодня развивается с уклоном к внедрению современных технологий и решений. Позитивная оценка возможностей ее предприятий подтверждена результатами исследований, в том числе международных экспертов. В настоящее время в республике реализуются инвестиционные проекты по созданию "якорных" производств по углубленной переработке нефти и газа. Меры по развитию нефтегазохимической отрасли в РК предусмотрены положениями Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы, а также в Комплексном плане по развитию нефтегазового сектора на 2014–2018 годы.



Учитывая, что нефтегазохимические производства (глубокая переработка с получением продукции с высокой добавленной стоимостью) требует крупных вложений, реализация таких проектов невозможна без должного инфраструктурного обеспечения. В мировой практике принято, что объекты инфраструктуры строятся государством, это обеспечивает привлечение инвестиций и новых технологий.



Существующая инфраструктура позволяет компаниям – участникам специальной экономической зоны (СЭЗ) экономить до 20% капитальных и до 15% операционных затрат. С этой целью в республике будет продолжено строительство объектов инфраструктуры СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк". Сумма привлеченных инвестиций только на основные производственные объекты (полипропилен, полиэтилен, бутадиен) составит порядка 8 млрд. долларов. После полного завершения строительства инфраструктуры и производственных объектов, а также запуска основных заводов на СЭЗ ожидается мультипликативный эффект, в том числе выпуск экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью на сумму порядка 2 млрд. долларов в год.



Развитие энергетической, в том числе и электротранспортной инфраструктуры Казахстана также является одним из приоритетных направлений нашей экономики. В соответствии с поставленными руководствами страны задачами в РК будут построены высоковольтные линии в восточном и южном направлениях – "Экибастуз – Семей – Усть-Каменогорск" и "Семей – Актогай – Талдыкорган – Алматы", благодаря чему получат дополнительный импульс для развития приграничные территории.



Однако несмотря на наличие значительных запасов традиционных видов энергоносителей, у нас есть четкое понимание: эти источники энергии не вечны. К тому же в Казахстане богатейший потенциал для развития возобновляемой энергетики – силы воды, ветра и солнца представлены в избытке, и не использовать эти возможности было бы просто неразумно.



Наша страна как член мирового сообщества активно участвует в международных проектах по уменьшению выбросов парниковых газов, выдвигает собственные экологические инициативы. В 2010 году РК стала инициатором теперь уже всемирной экологической инициативы "Зеленый мост". С 2013 года в Казахстане реализовывается концепция перехода к «зеленой» экономике, согласно которой к 2020 году доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии достигнет 3%, а к 2030 году – уже 10%. Более того, в соответствии со "Стратегией "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося государства» поставлена задача по развитию производства возобновляемых и альтернативных видов энергии, включая атомные источники, на долю которых к 2050 году должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления страны.



Говоря о потенциале атомной энергетики, следует подчеркнуть экологичность и относительно низкую стоимость генерации, что позволяет назвать ее на данный момент одним из самых конкурентоспособных источников энергии. В Казахстане имеются все объективные предпосылки для создания и развития этой отрасли: наличие значительного количества разведанных запасов урана, развитая его добыча и переработка, наличие атомной науки, собственные высококвалифицированные специалисты, а также нормативная правовая база регулирования вопросов использования атомной энергии, соответствующая требованиям МАГАТЭ.



С 2009 года Казахстан является крупнейшим мировым поставщиком сырья для атомной энергетики. В 2014 году в нашей стране произведено 22,8 тыс. тонн, таким образом, мы смогли подтвердить позиции нашей страны как лидера, обеспечив порядка 40% потребности мировой атомной энергетики в этом стратегическом сырье.



В Казахстане сегодня рассматривается вопрос о строительстве первой АЭС на территории независимого Казахстана. Развитие собственной атомной генерации позволит нашей стране оптимально и сбалансировано использовать имеющиеся топливные и минеральные ресурсы, повысить экспортный потенциал, обеспечить экологичность отрасли, развить ядерные технологии для использования в различных отраслях экономики, обеспечить социально-экономическое развитие территорий страны в регионах предполагаемого строительства АЭС.

По расчетам, преобразования в рамках «зеленой» экономики к 2050 году позволят нашей стране дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 500 тыс. рабочих мест, сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг, существенно улучшить стандарты качества жизни граждан страны.



Задачи непростые, но реалистичные. К примеру, уже создано и запущено в работу массовое производство солнечных панелей из добытого и переработанного в Казахстане сырья. Успешно завершены полевые испытания уникальной разработки отечественных ученых – ветрогенераторов, работающих даже при шквальных ветрах. По мнению казахстанских экспертов, в долгосрочной перспективе ветроэнергетика обладает значительным потенциалом, ведь на территории 50 тыс. кв. км (2% площади РК) среднегодовая скорость ветра превышает 7 м/с. Для того чтобы задействовать этот резерв, в период до 2020 года планируется ввести в работу 34 ветроэлектростанции суммарной установленной мощностью около 1 787 МВт, а также 28 солнечных электростанций суммарной установленной мощностью около 713,5 МВт и 41 малую ГЭС суммарной установленной мощностью около 539 МВт. Общая прогнозная сумма инвестиций в проекты развития ВИЭ в Казахстане составляет более 540 млрд. тенге.



Развитие альтернативной энергетики, несмотря на ее бесспорную значимость, потенциал и широкие возможности применения, нуждается в популяризации, а также системной государственной поддержке. Для этих целей в РК разработана и внедряется система господдержки частных хозяйств, желающих использовать альтернативные источники энергии.



Казахстан за почти четвертьвековую историю независимости сумел стать одним из признанных лидеров стран постсоветского пространства. Как состоявшееся и динамично развивающееся государство, РК сегодня ставит перед собой амбициозную задачу – войти в число 30 самых конкурентоспособных стран мира. И эта цель достижима.