Находившийся в международном розыске иностранец задержан в Казахстане
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Он является гражданином Кыргызской Республики.
Сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК задержали международного преступника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ.
Преступник был задержан военнослужащими департамента Погранслужбы КНБ по Жамбылской области в пункте пропуска «Айша биби» 17 марта 2023 года.
Как сообщили в ведомстве, он находился в международном розыске.
По данным ПС КНБ, разыскиваемый - гражданин Кыргызской Республики - совершил уголовное правонарушение на территории Российской Федерации.
«Задержанный передан в правоохранительные органы», - сообщили в Погранслужбе.