Наиболее важные идеологические акценты президентского выступления назвал Карин

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"В сегодняшней речи главы государства по случаю Дня Республики очень много посылов и месседжей в сферах внутренней и внешней политики, социально-экономической политики, развития регионов. В свою очередь хотел бы отметить некоторые наиболее важные идеологические акценты президентского выступления. Наша главная общенациональная ценность – наша Независимость, нам надо её беречь и сохранять. Для этого мы проводим взвешенную миролюбивую внешнюю политику, оберегая мир и согласие в стране", – сказал Карин.

Он отметил, что общество должно придерживаться политики нулевой терпимости к любым проявлениям радикализма, экстремизма, правового нигилизма, бытового вандализма.

Общественная стабильность и единство – это ключевые условия сохранения суверенитета и государственности страны, считает госсоветник.

"Проводимые в последние годы реформы носят необратимый характер. Они существенно изменили политический менталитет народа, который уже не допустит возврата к прежним методам управления государством. Молодежь определяет будущий облик нации. Поэтому важная роль в развитии страны принадлежит созидательной силе подрастающего поколения. Президент в своем выступлении даже сделал специальное обращение к молодежи. Созидательную повестку страны формирует честный и ответственный труд. Человек труда должен пользоваться особым почетом в обществе. Не случайно в этом году госнаграды получили 298 педагогов и медиков, 259 тружеников села, 119 ветеранов труда, 88 работников производственной сферы. Таким образом, эти новые ценностные ориентиры формируют внутреннюю повестку и содержание нашей госполитики", – резюмировал Ерлан Карин.

Сегодня в Акорде прошла торжественная церемония вручения государственных наград и премий с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.