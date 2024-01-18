Naiza официально объявила следующий бой Жалгаса Жумагулова

Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Против казахстанца выйдет американец Кливленд Маклин

Фото: Arlan MMA

Определился следующий соперник казахстанского бойца смешанных единоборств Жалгаса Жумагулова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По информации пресс-службы промоушена Naiza, 24 февраля на Almaty Arena состоится грандиозный турнир Naiza 57. Главным событием ивента станет поединок между Жалгасом Жумагуловым (15-9) и американцем Кливлендом Маклином (17-11).

В соглавном бою вечера подерутся представитель Китая Тайлак Нуражы (8-1) и бразилец Дуглас Де Оливейра (13-7).

Главный кард дополнит поединок казахстанца Жумана "Арлана" Жумабекова (13-7) с именитым кыргызским бойцом Канатом "Тайсоном" Келдибековым (22-9).

Напомним, в декабре Жумагулов провел свой первый бой после ухода из UFC: выступил в лиге Naiza, нокаутировав другого японского файтера Масато Накамуру.

В UFC казахстанец провел 7 боев, в которых одержал одну победу и потерпел 6 поражений. Контракт с ним продлен не был.

Отметим, в июле 2020 года Жалгас стал первым казахстанским бойцом-мужчиной, который выступил в UFC.

 

#бой #Жалгас Жумагулов #соперник #Naiza #Кливленд Маклин

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