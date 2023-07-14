UFC исключил казахстанца Жалгаса Жумагулова

Жумагулов провел в UFC 7 боев, в которых одержал одну победу и потерпел 6 поражений.

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Боец наилегчайшего веса из Казахстана Жалгас Жумагулов (14-9) был исключен из списка файтеров UFC. Об этом проинформировал Twitter-аккаунт UFC Roster Watch, публикующий изменения в ростере лиги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В своем последнем бою Жалгас Жумагулов 24 июня уступил раздельным решением судей дебютанту UFC американцу Джошуа Вану (8-1). Это поражение стало для «Жако» четвертым кряду и шестым в UFC при всего одной победе, которая была одержана в 2021 году. Кроме того, Жумагулов в третий раз подряд проиграл раздельным судейским вердиктом.

Это был последний его поединок по контракту с американским промоушеном.

Казахстанец должен был подраться с бразильцем Фелипе Буньесом, но соперник снялся с боя из-за травмы. Всего у него отменилось 4 боя за два месяца.

Напомним, что Жумагулов должен был встретиться с другим бразильцем Рафаэлем Эстевамой, но у того возникли проблемы с весогонкой, в результате чего поединок, запланированный на 6 мая в Ньюарке (Нью-Джерси, США), был отменен.

При этом изначально казахстанец должен был подраться с американцем Нэйтом Манессом, но тот получил травму и его заменил Эстевам.

Жумагулов провел в UFC 7 боев, в которых одержал одну победу и потерпел 6 поражений.

Отметим, в июле 2020 года Жалгас стал первым казахстанским бойцом-мужчиной, который выступил в UFC.