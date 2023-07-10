Наказывать фермеров за самовольный захват и распахивание земель призвали члены общественного совета Северо-Казахстанской области

Руководитель КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области» Бейбут Исманов указал, что площадь лесного фонда составляет 550 тыс. гектаров. Лес в регионе в основном березовый и осиновый. Хвойные насаждения составляют менее 4%.

Защитой и воспроизводством лесов занимаются 12 хозяйств. С 2021 года реализуется поручение Президента по посадке 2 млрд деревьев. В 2022 году было высажено 6,9 млн штук саженцев березы и сосны. План на 2023-й составляет 4 100 гектаров, в весенний период было посажено 7,7 млн штук сеянцев.

Обсуждая доклад, члены об­щест­венного совета задали воп­рос: почему сельхозпроизводители не соблюдают защитных полос вокруг лесов? Дескать, поля распахиваются до самой лесной кромки.

– Лес высаживаем, а он пропадает, потому что фермеры применяют химию, – отметили общественники.

Экологи согласились, что такая проблема действительно есть. Они обращались в связи с этим в земельную инспекцию и в Комитет лесного хозяйства, чтобы законодательно был четко определен статус 20-метровой защитной полосы. В сравнении с водоохранной зоной, для которой четко прописано, какие именно работы в ней запрещены, лесоохранная зона не запрещает деятельность, которая не вредит лесному фонду. Расплывчатая формулировка якобы не позволяет привлечь к ответственности двуногих вредителей леса...

Депутат областного маслихата и член общественного совета Евгений Кинцель предложил в связи с этим создать прецедент наказания.

– Да, распашка земли идет за пределами границ, определенных государственным актом, – отметил он. – В акте указывается одна граница участка, а землю нагло запахивают до самых деревьев. И никто еще не был наказан за самовольный захват земли, поэтому нужно создать прецедент. Одного-двух накажут – остальные перестанут так делать...