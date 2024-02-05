Наркокурьера-гастролера с мефедроном задержали в Таразе

Общество, Другое
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Дана Аменова
Корреспондент
Айгуль Тулекбаева
Редактор

В рамках ОПМ «Заслон» полицейские провели спецоперацию по пресечению канала доставки и распространения мефедрона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

По подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере задержан 26-летний житель Алматинской области. Во время личного досмотра у мужчины изъяли 35 свертков, обмотанных черной изолентой, внутри которых находилось порошкообразное вещество со специфическим запахом и мелкокристаллической структурой.

В квартире, которую арендовал задержанный, с помощью служебной собаки Мерри нашли еще 430 расфасованных пакетиков. Также обнаружены магниты, чтобы с двух сторон закрепить пакетики в тайниках.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном общим весом 978 гр. Предотвращено распространение как минимум 3 тысяч разовых доз на общую сумму примерно 36 млн тенге. Во время допроса молодой человек признался в причастности к незаконному бизнесу и рассказал, что устроился курьером в наркомагазин через мессенджер. Он получал партии наркотика в Алмате, затем в съемной квартире в Таразе фасовал и раскладывал по тайникам-закладкам. 

— Свою деятельность подозреваемый осуществлял с помощью одного из интернет-магазинов, где по указанию координатора получил «товар» для дальнейшего распространения в городах Алматы, Тараз, Шымкент и Костанай. На момент задержания он уже успел в Таразе сделать несколько закладок. Проверив переписки с администратором интернет-магазина по сбыту наркотиков и фотографии с указанием координат тайников-закладок сотрудники нашли еще 7 свертков мефедрона. На данный момент полиция устанавливает остальных фигурантов преступной цепочки, – сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Нуржан Рахметуллаев.

 

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