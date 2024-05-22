Наркокурьера-закладчика осудили на 10 лет в Караганде

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

31-летний мужчина попал в поле зрения наркополицейских при мониторинге соцсетей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, при проверке подписчиков одной группы правоохранители установили постоянного клиента закладчика. Наблюдение показало, мужчина часто ездит по городу, останавливаясь на короткое время в разных местах.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности с поличным задержали злоумышленника. Во время задержания у него обнаружили 15 свертков с порошкообразным веществом.

«Проведенная экспертиза показала, что задержанный закладывал мефедрон. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям 31-летний карагандинец предстал перед судом. Эти улики доказали вину подсудимого, межрайонный городской суд приговорил его 10 годам лишения свободы», – подытожили в правоохранительных органах.

#суд #полиция #наркокурьер #Караганда #закладчик

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