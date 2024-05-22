Наркокурьера-закладчика осудили на 10 лет в Караганде

31-летний мужчина попал в поле зрения наркополицейских при мониторинге соцсетей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Как уточняется, при проверке подписчиков одной группы правоохранители установили постоянного клиента закладчика. Наблюдение показало, мужчина часто ездит по городу, останавливаясь на короткое время в разных местах.
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности с поличным задержали злоумышленника. Во время задержания у него обнаружили 15 свертков с порошкообразным веществом.
«Проведенная экспертиза показала, что задержанный закладывал мефедрон. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям 31-летний карагандинец предстал перед судом. Эти улики доказали вину подсудимого, межрайонный городской суд приговорил его 10 годам лишения свободы», – подытожили в правоохранительных органах.