Наркомания заметно помолодела в Казахстане. В чем причина?

Вирус зависимости

Наркомания заметно помолодела: старшеклассники, «подсевшие» на синтетические наркотики, готовы распространять опасные вещества в обмен на дозу. Нередко у наркозависимых подростков появляется суицидальное поведение.

О чем не знает статистика

До сих пор многие при слове «наркоман» представляют себе человека из маргинальной группы общества облыжного вида с торчащей иглой в руке. Но это не так. Наркотики сегодня распространяются среди благополучных социальных страт населения, в том числе среди школьников и студентов. Каждый подросток, по сути, находится в группе риска. Есть среди наркоманов и немало девушек, готовых обменять на наркоту свое тело.

Все дело в том, что наркотики синтетического происхождения стали доступными. Подросткам приобрести их не составляет особого труда. Ведь если при покупке сигарет в магазине с юнцов требуют официальное подтверждение их возраста, то синтетическая отрава «прячется» в одном из популярных мессенджеров. Заказ и доставка осуществляются в пару кликов.

По словам специалистов, работающих с наркозависимыми, «синтетика» сильнее кокаина в три раза и вызывает моментальное привыкание.

– Современная наркомания – настоящая эпидемия. Один нар­коман втягивает в свое «поле» примерно пятерых, – говорит куратор алматинского проекта «Наркостоп» по противодействию наркотиков Нуржан Жакупов. – По последним официальным данным, в Алматы зарегистрировано всего 10 несовершеннолетних наркозависимых. Они стоят на учете. На самом же деле их в сотни, тысячи раз больше.

Меж тем, по словам общественного деятеля Азамата Каппаса, общество само виновато в том, что проблема с употреблением и распространением не теряет своей актуальности.

– Во время пандемии и дистанционного обучения в Нур-Султане скончались два пятнадцатилетних подростка из параллельных классов. Они употребляли синтетические наркотики. Об этом знают одноклассники, их родители, но не знает статистика, – говорит Азамат Каппас.

Сегодня в нашей стране, как отмечает общественный деятель, отсутствует инструмент выявления в составе крови синтетических наркотиков. Таким образом, отсутствуют данные о том, какое количество ребят, умирающих от суицида, находилось в это время под воздействием «синтетики», сколько правонарушений, преступных деяний было осуществлено подростками «под кайфом».

Курьерами становятся несовершеннолетние

– Сегодня наркобизнес представляет собой целую систему, начиная от лабораторного производства «синтетики», заканчивая ее распространением. Преступный предприниматель может находиться в любой точке земного шара и при этом втягивать в мир отравы подростков из разных стран, – продолжает Нуржан Жакупов.

По его словам, если раньше трафик тяжелых наркотиков можно было отследить и остановить, то с «синтетикой» дело обстоит гораздо сложнее. Этот современный вид наркотиков можно создавать в любой лаборатории, в том числе кустарными методами.

При этом на глаза сотрудников правоохранительных органов чаще всего попадаются лишь курьеры. Некоторые лаборатории тоже удается ликвидировать, но в этот же момент в стране где-то параллельно начинает работать новая.

Лаборатории через мессенджеры, через даркнет (скрытую сеть) могут заказать себе оборудование вместе с сырьем для производства наркотиков. «Синтетика» зачастую передается не из рук в руки, а путем так называемых «закладок». Закладчики оставляют пакетики с веществами в определенных согласованных с покупателем местах.

Безусловно, совершеннолетние закладчики несут наказание по всей строгости закона. Они получают уголовный срок от 10 лет и выше. Но среди распространителей немало и несовершеннолетних.

Нуржан Жакупов считает, что к такому контингенту правонарушителей должны применяться альтернативные меры наказания. Ведь тюрьма, как известно, не исправляет. Отбыв срок, вчерашний подросток выйдет на свободу реальным уголовником, который время от времени будет гостить в местах не столь отдаленных.

Работа на предупреждение

Движение «Наркостоп» зародилось по инициативе акима Алмалинского района Алматы Ержана Сейтенова. В очередной свой обход жилых дворов глава местного исполнительного органа обратил внимание на странные трафаретные надписи на стенах домов. Когда же узнал о значении такой «рекламы», то, мягко говоря, ужаснулся.

С целью профилактики наркозависимости среди жителей Алмалинского района был запущен проект «Наркостоп», который возглавил Нуржан Жакупов. Ребята-волонтеры движения начали закрашивать надписи, а в школах района города специалис­ты по химической зависимости – аддиктологи – организовывали встречи с родителями и учителями для разъяснения актуальной проблемы и формирования реального облика современного наркозависимого.

– Мы не занимаемся лечением и реабилитацией зависимых от наркотиков. Для этого требуются специальные реабилитационные центры и специалисты, – говорит Нуржан. – Мы работаем на предупреждение тех или иных случаев среди подростков и молодежи. Сегодня у нас более 500 волонтеров. Это школьники и студенты. Они продолжают закрашивать запрещенную рекламу наркотиков.

Для наших ребят мы открыли досуговый центр, где можно поиграть в настольные игры, посмот­реть хорошее кино, поиграть на различных музыкальных инструментах, записать креативные видео­ролики в специально созданной ТикТок-зоне и при необходимости пообщаться с психологом. Все эти ребята не пробовали нар­котики, они хорошо осведомлены о вреде и страшных последствия таких веществ.

Движение «Наркостоп» также имеет свой колл-центр психологической помощи для молодежи и родителей. На горячую линию поступают звонки не только от употребляющих наркотики, но и от зависимых от компьютерных игр.

«Наркостоп» осуществляет рейд по аптекам города – нередко подростки становятся лекарственными наркоманами. Провизоры отпускают покупателям психотропные препараты без соответствующего рецепта. Владельцы аптек за такие деяния несут лишь административную ответственность по статье 426. Самое жесткое наказание – лишение лицензии. Но и в этом случае хозяин аптеки находит выход. Он оформляет ИП на своего друга, берет новую лицензию и продолжает работать, рассказывает куратор алматинского проекта «Наркостоп».

Как отмечает Нуржан Жакупов, в стране есть большая проблема, связанная с отсутствием досуга для подростков, старшеклассников. Если для школьников младшего и среднего звена еще можно найти творческие кружки, спортивные секции, то дети постарше зачастую предоставлены сами себе, а, значит, у них высвобождается время. Тогда-то и начинаются «развлечения» в виде употребления наркотиков.

30 миллионов на лечение

Многие родители, узнав о том, что их ребенок употребляет, впадают в состояние шока. Они боятся обращаться в государственные учреждения, так как понимают, что их сына или дочь сразу поставят на учет. Поэтому, как правило, прибегают к частным реабилитационным центрам.

– Месяц лечения в частных учреждениях составляет в среднем 350–400 тысяч тенге. Один курс длится полгода. И такие деньги, безусловно, не каждый может себе позволить. Зависимым требуется обычно до 10 курсов для того, чтобы вернуться к прежней полноценной жизни. Набегает солидная сумма в 30 миллионов тенге! – говорит Нуржан Жакупов.

Стоит отметить, что движение «Наркостоп» благодаря сотрудничеству с общественным фондом «Хакназар» старается по возможности направлять обратившихся к ним за помощью на лечение в частные реабилитационные центры. А эти центры, в свою очередь, готовы предоставлять льготные места.

– Но перед тем, как отправляем того или иного наркозависимого на лечение, выявляем его так называемый реабилитационный потенциал, – рассказывает руководитель движения по противодействию наркотикам. – Нужно чтобы сам зависимый хотел лечиться. Не мама, не друг, не родственник, а именно он сам. Иногда мама приводит сына на лечение, он говорит, что будет лечиться просто для ее успокоения. Но на самом деле у него нет никакой цели. Все это распознают психологи.

Что должно насторожить

На что «способен» героин, специа­листы-наркологи хорошо знают и могут конкретно дать прогнозы в отношении того или иного наркозависимого. Какие последствия же в себе таят синтетические вещества, пока никто сказать не может. Нужно время. Врачи склоняются к тому, что «синтетика» приводит к слабоумию, сердечно-сосудистым заболеваниям и к летальным исходам, в том числе от суицидов.

– Основными признаками того, что подросток принимает синтетические наркотики, являются: смена пищевого поведения, бледность кожи, резкая смена настроения, отсутствие интереса к еде на долгий период, всплеск энергии и отсутствие сна, – рассказывает психолог реабилитационной программы Центра лечения зависимостей «Аманат Рехаб» Ася Воронцова.

По ее словам, изменение в тратах и постоянная просьба денег подростка на какие-то выдуманные нужды тоже должны насторожить взрослых…

– Определенного лекарства от наркозависимости еще не придумали. Для того чтобы справиться с ней, необходимо комплексное лечение. В самом его начале проводится детоксикация, то есть очищение организма от ядов, токсинов, затем наступает этап стационарного лечения в реабилитационных центрах, где работают консультанты по зависимости, психологи и психотерапевты, – сообщила Ася Воронцова.

Зависимость компенсирует неудовлетворение внутренних потребностей, куда можно отнести заниженную самооценку, неумение справляться со стрессами. Порой подростки, изначально не планирующие попробовать наркотики, делают это только потому, что в их возрасте возникает необходимость быть лидерами компании или, как минимум, не стать «белой вороной» в своем окружении.

Поэтому, как отмечает психолог, очень важно в семье формировать доверительные отношения. Не отталкивать подростка. И если вдруг родитель все же столкнулся с проблемой у своего чада, необходимо незамедлительно обратиться к специалистам и постараться воспринимать наркозависимость как болезнь, требующую лечения и поддержки.