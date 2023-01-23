Наркосбытчика задержали с 8 кг гашиша в Астане

Получив оперативную информацию, что подозреваемый начал поиск оптового покупателя, полиция вышла на его след, и в момент совершения сделки он был задержан.

Фото: Kazpravda.kz

Официальный представитель Министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве сообщила, что задержан наркосбытчик с 8 килограммами гашиша, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В Астане акмолинские полицейские завершили разработку наркосбытчика, который привез для реализации в столицу около 8 килограммов гашиша. Задержанию предшествовала оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных и технических мероприятий по согласованию с прокуратурой. Установлено, что задержанный в начале января привез в Астану крупную партию гашиша и начал искать оптового покупателя. К этому моменту он уже находился под наблюдением наркоборцов Акмолинской области", – рассказала спикер.

По ее словам, получив оперативную информацию, что подозреваемый начал поиск оптового покупателя, полиция вышла на его след, и в момент совершения сделки он был задержан.

"В ходе обыска в комнате общежития, где проживал задержанный, наркотики были обнаружены в самых различных местах: в кармане куртки, на подоконнике в коробке от сотового телефона, под диваном, в шкафу и в дорожной сумке. Кроме наркотиков, изъяты 450 тысяч тенге, происхождение которых будет установлено в ходе следствия. Подозреваемый задержан. Начато досудебное производство по части 3 статьи 297. Наказание предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – отметила Шугыла Турлыбек.

Она добавила, что всего за прошлый год полицейские страны пресекли оборот более 14,5 тонн наркотиков каннабисной группы, из них около 700 кг гашиша.





