Наркосбытчика задержали с 8 кг гашиша в Астане

Общество
96
Елисеева Екатерина
корреспондент

Получив оперативную информацию, что подозреваемый начал поиск оптового покупателя, полиция вышла на его след, и в момент совершения сделки он был задержан.

Фото: Kazpravda.kz

Официальный представитель Министерства внутренних дел Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве сообщила, что задержан наркосбытчик с 8 килограммами гашиша, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"В Астане акмолинские полицейские завершили разработку наркосбытчика, который привез для реализации в столицу около 8 килограммов гашиша. Задержанию предшествовала оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных и технических мероприятий по согласованию с прокуратурой. Установлено, что задержанный в начале января привез в Астану крупную партию гашиша и начал искать оптового покупателя. К этому моменту он уже находился под наблюдением наркоборцов Акмолинской области", – рассказала спикер.

По ее словам, получив оперативную информацию, что подозреваемый начал поиск оптового покупателя, полиция вышла на его след, и в момент совершения сделки он был задержан.

"В ходе обыска в комнате общежития, где проживал задержанный, наркотики были обнаружены в самых различных местах: в кармане куртки, на подоконнике в коробке от сотового телефона, под диваном, в шкафу и в дорожной сумке. Кроме наркотиков, изъяты 450 тысяч тенге, происхождение которых будет установлено в ходе следствия. Подозреваемый задержан. Начато досудебное производство по части 3 статьи 297. Наказание предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – отметила Шугыла Турлыбек.

Она добавила, что всего за прошлый год полицейские страны пресекли оборот более 14,5 тонн наркотиков каннабисной группы, из них около 700 кг гашиша. 
                    


 

Популярное

Все
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
В режиме инфляционного таргетирования
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Внеплановые последствия плановой операции
Роспуск Мажилиса Президентом стоит рассматривать как символический акт стремления к скорейшему обновлению политической системы, поскольку у казахстанцев есть запрос на реальные изменения
Мир образов и слов
Один шаг – и ты в полиции
По новым правилам и нормам
Взяли дело в свои руки
Россыпь наград
В поиске новых идей
Взрыв без огня
В Кызылорде построят дома для тех, кто пока проживает в аварийных и ветхих жилищах, а также решат вопрос с надежным водоснабжением нового жилого массива «Байтерек»
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на Универсиаде в США
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 января
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Школьница совершила суицид в Алматинской области
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Понаехавшие. Что думают о Казахстане сбежавшие от войны
Гарвардские студенты будут стажироваться в Казахстане
Яблоки на снегу
Мёд нелегально изготавливали в ванне в квартире Атырау
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Полина Тырина поет на 11 языках. Без акцента!
Крушение самолета в Непале: пассажир снял на видео последние секунды полета
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Посольство Мексики планируют открыть в Казахстане
Еще около 5 млн га сельхозземель планируют вернуть государству в этом году
Этапы избирательного цикла
Льготные займы фермерам: животноводы встают в очередь. Подтянутся ли растениеводы?
Капшагайская «бетонка» представляет опасность. Чуть ли не каждый день здесь бьются машины
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Общество
Казахстанские газеты реорганизованы в единый бренд "Қазақ г…
Международное сотрудничество , Происшествия , Общество
Тело погибшей в Италии Асем Жарбосын доставят в Казахстан д…
Общество
Какая погода ожидает казахстанцев 24-26 января
Транспорт , Общество
Легализация авто: первую машину зарегистрировали в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]