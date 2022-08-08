Наркоторговца поймали с помощью видеокамер в Усть-Каменогорске

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве рассказала, как в Усть-Каменогорске удалось поймать наркоторговца и уничтожить секретную нарколабораторию, передает кореспондент Каzpravda.kz.

«Сотрудникам областного отдела по борьбе с наркотиками поступила информация о том, что в одном из домов в центре Усть-Каменогорска проживает мужчина из другого города, который покидает квартиру поздно вечером. Для уточнения полученных данных использовались камеры видеонаблюдения. В ходе наружного наблюдения было установлено, что молодой человек каждый день вечером выходит из квартиры с рюкзаком, обходит район и ночью возвращается домой. Выяснилось, что он таким образом занимался сокрытием наркотиков», - сообщила Шулыга Турлыбек.

Она добавила, что при задержании у подозреваемого было изъято 30 доз синтетического наркотика «Альфа-PVP». А при обыске в арендованном доме полиция изъяла еще 600 граммов синтетических наркотиков, приготовленных для продажи.

«В ходе допроса стало известно, что подозреваемый ранее проживал в Караганде, а в Усть-Каменогорск приезжал производить и продавать наркотики с целью заработка», - резюмировала представитель МВД РК.