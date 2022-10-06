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Президент , Общество
Народная партия Казахстана выдвинула кандидатуру Токаева на пост президента
Елисеева Екатерина
корреспондент

Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев на внеочередном XXIV съезде "AMANAT" предложил кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Наша партия первая из всех политических сил поддержала кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на внеочередных президентских выборах. Мы поддержали его еще 1 сентября, как только президент объявил о проведении внеочередных выборов главы государства. Интересы народа и страны, стабильность сейчас превыше всего. С трибуны нашего съезда обращаюсь ко всем партиям, ко всем политическим силам страны – принять этот основной посыл Народной партии Казахстана", – сказал спикер.

Он отметил, что в нестабильном и неустойчивом мире независимость, безопасность и защита суверенитета превыше всего. И необходимо избежать вовлечения страны в водоворот внешних войн и развязывания гражданского и социально-политического противостояния внутри государства.

"Вот самая главная задача. И она решается благодаря дипломатическим усилиям нашего президента на международной арене и проведению продуманной внутренней политики. Сейчас не время для внутриполитических игр и разборок. Необходимо единство и холодный разум…  Мы не просто поддерживаем, мы выдвигаем действующего президента на внеочередных выборах Касым-Жомарта Токаева", – заключил председатель Народной партии Казахстана.

После ряда выступлений состоялась процедура голосования. Члены партии единогласно проголосовали за выдвижение кандидатуры Касым-Жомарта Токаева в президенты Казахстана.

XXIV съезд партии "AMANAT" проходит сегодня в Астане. В его работе принимают участие делегаты со всех регионов страны – всего более 1200 человек. В ходе съезда кандидатуру Касым-Жомарта Токаева выдвинула также партия "AMANAT".

Напомним, накануне глава государства на встрече с общественностью Павлодарской области сообщил, что пойдет на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ.

"Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля. Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно – ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что выдвинуть Токаева кандидатом на предстоящих выборах предложили члены уже порядка 10 общественных организаций.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.

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