Президент , Общество
Президентские выборы - 2022: кандидатуру Касым-Жомарта Токаева выдвинула партия "AMANAT"
Диасов Ораз
корреспондент

Председатель партии Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде "AMANAT" предложил на пост президента кандидатуру Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Для того, чтобы руководить нашей страной, нашим народом, нужен кандидат, в которого люди верят, народ верит. Я думаю, наш кандидат, наш президент много испытаний прошел с достоинством – пандемия и другие кризисные моменты, которые испытала не только наша страна, мы с достоинством это все прошли. И под чутким и надежным руководством нашего президента Касым-Жомарта Токаева наша страна в данный момент прогрессивно развивается. Понимая всю важность ответственности, наш президент принимает смелые решения. И для того, чтобы гордо развевался наш флаг, он прилагает все свои усилия. Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период, взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузится в хаос", – сказал Кошанов.

По его словам, сегодня задача партии – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента.

"Сегодняшний главный результат этих реформ, которые сейчас происходят – это наше единство, сплоченность. Мы должны с достоинством перед народом и страной реализовать все наши планы и программы. И для этого нам нужен верный руководитель, смелый лидер, и предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева. Я думаю, делегаты единогласно меня поддержат", – резюмировал он.

После ряда выступлений состоялась процедура голосования.

"Решением 34-го съезда партии Касым-Жомарт Токаев единогласно выдвинут на кандидатуру президента Казахстана", – объявил модератор.

XXIV съезд партии "AMANAT" проходит сегодня в Астане. В его работе принимают участие делегаты со всех регионов страны – всего более 1200 человек.

Напомним, накануне глава государства на встрече с общественностью Павлодарской области сообщил, что пойдет на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ.

"Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля. Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно – ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что выдвинуть Токаева кандидатом на предстоящих выборах предложили члены уже порядка 10 общественных организаций.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.

Популярное

Все
Экономическое развитие немыслимо без науки
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
То, что нас объединяет
Из содержания выступ­лений Президента в регионах можно понять параметры архитектуры Нового Казахстана
Почему надо говорить про единство?
Усилить требования к безопасности
Национальная премия UMAI
На кортах Астаны
Отворяя древние ворота
Поздравление от Главы государства
Отпечатки степи
Читать подано!
Повелители музыки
Правильный сигнал
WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты
Начальник отдела полиции погиб на трассе в ЗКО
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Переработку шерсти по итальянским технологиям запустят в Актобе
Смаилов и Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
Компромисс между художником и властью
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Общество
Около 20 человек обманула мошенница в Астане
Президент , Общество
Народная партия Казахстана выдвинула кандидатуру Токаева на…
Общество
Порядка 200 тысяч рыб выпустят в реку Есиль в Астане
Общество
Цех по переработке золотосодержащей руды соорудил в своем г…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]