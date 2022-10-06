Президентские выборы - 2022: кандидатуру Касым-Жомарта Токаева выдвинула партия "AMANAT"

Председатель партии Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде "AMANAT" предложил на пост президента кандидатуру Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Для того, чтобы руководить нашей страной, нашим народом, нужен кандидат, в которого люди верят, народ верит. Я думаю, наш кандидат, наш президент много испытаний прошел с достоинством – пандемия и другие кризисные моменты, которые испытала не только наша страна, мы с достоинством это все прошли. И под чутким и надежным руководством нашего президента Касым-Жомарта Токаева наша страна в данный момент прогрессивно развивается. Понимая всю важность ответственности, наш президент принимает смелые решения. И для того, чтобы гордо развевался наш флаг, он прилагает все свои усилия. Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период, взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузится в хаос", – сказал Кошанов.

По его словам, сегодня задача партии – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента.

"Сегодняшний главный результат этих реформ, которые сейчас происходят – это наше единство, сплоченность. Мы должны с достоинством перед народом и страной реализовать все наши планы и программы. И для этого нам нужен верный руководитель, смелый лидер, и предлагаю кандидатуру нашего президента Касым-Жомарта Токаева. Я думаю, делегаты единогласно меня поддержат", – резюмировал он.

После ряда выступлений состоялась процедура голосования.

"Решением 34-го съезда партии Касым-Жомарт Токаев единогласно выдвинут на кандидатуру президента Казахстана", – объявил модератор.

XXIV съезд партии "AMANAT" проходит сегодня в Астане. В его работе принимают участие делегаты со всех регионов страны – всего более 1200 человек.

Напомним, накануне глава государства на встрече с общественностью Павлодарской области сообщил, что пойдет на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ.

"Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля. Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно – ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что выдвинуть Токаева кандидатом на предстоящих выборах предложили члены уже порядка 10 общественных организаций.

Внеочередные президентские выборы состоятся в Казахстане 20 ноября.