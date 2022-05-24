Политика
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Людмила Гордеева

Старая идея в духе времени

Воссозданное движение «Народный конгресс Казахстана» объявило о готовности к регистрации в качестве политической партии.

Старейшее объединение страны – «Народный конгресс Казахстана» – было образовано в 1992 году и выросло из влиятельного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск». Его идейным вдохновителем и одним из лидеров стал поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов.

В апреле Олжас Омарович объя­вил о возрождении своей партии, объяснив это желанием поддержать курс на политическую модернизацию действующего Президента Казахстана. В прошедший понедельник состоялось символическое подписание заявления о намерении начать регистрацию политической партии – оргкомитет собрал необходимое количество подписей, и в ближайшее время документы будут направлены в Министерство юстиции.

Главными целями партийной работы для членов «Народного конгресса Казахстана» станет вовлечение общества в развитие государства, закрепление права собственности на землю и недра страны за народом, развитие предпринимательства, новые механизмы налогообложения для бизнеса, поддержка трудовой и социальной активности молодежи.

Политобъединение создает собственный сайт и диалоговую площадку «Кеңес», где будут приниматься обращения и предложения от граждан для дальнейшего их обсуждения в общественном пространстве и с властью.

Возрожденная партия не отказалась от главных идеологических принципов, на которых строилась ее работа в 90-х годах. Они фактически стали слоганами нового политического института: «Земля и ее недра принадлежат народу!»

Личное отношение к этой идее аксакал высказал, отвечая на вопрос о парламентских амбициях «Народного конгресса Казахстана».

– Я с большим удовольствием отметил, что одна из конституционных поправок, предложенных Президентом Касым-­Жомартом Токаевым, так и звучит: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу», – отметил Олжас Омарович.

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