​Наша главная ценность

Казахстанская модель общественного согласия стала составной частью успешного развития независимого государства в условиях глобализирующегося мира. В стране накоплен богатый и уникальный опыт сохранения и укрепления единства мультикультурного и полиэтнического общества. Сегодня республика имеет все необходимые экономические и политические предпосылки, механизмы и инструменты по сохранению межкультурного диалога.

Ассамблея народа Казахстана взаимодействует с гражданским сектором, международными организациями, государственными структурами, научной и творческой интеллигенцией, что позволяет ей участвовать в решении задач общенационального масш­таба. Ассамблея координирует работу более 820 этнокультурных объединений. Созданы условия для их развития во всех городах, в том числе и Семее, функционирует Дом дружбы, в котором располагаются этнокультурные объединения.

В Государственном университете им. Шакарима научное сопровождение Года АНК ведется по нескольким направлениям: научно-исследовательская деятельность, воспитательная, информационная. Так, студенты и профессорско-преподавательский коллектив университета вместе со всей страной 6 февраля 2015 года участвовали в синхрон-акции «Старт Года Ассамб­леи народа Казахстана», в рамках которой состоялась презентация монографий преподавателей кафедры истории Казахстана: «Шығыс Қазақстандағы неміс және поляк диаспораларының тарихы» А. Мамырбекова, «Влияние миграции на формирование этнических диаспор Восточного Казахстана в 1937–2005 гг.» Б. Атантаевой и Т. Камалджановой, «Этнокультурные процессы в Восточном Казахстане в 80-х годах ХХ – в начале ХХI века» Р. Ахметовой.

Кроме того, в университете проводились международные научно-практические конференции «Память во имя будущего» и «Қазақстан тарихы тұралы объективтік ғылыми білім жүйесіндегі мұрағаттық құжаттар». В сентябре 2015-го преподаватели университета приняли участие в работе конференции «Историко-культурное наследие татарского народа и современность» с участием Всемирного конгресса татар, посвященной 20-летию Ассамблеи народа Казахстана и 25-летию создания татарского общественного центра. Участники конференции обменивались мнениями о вкладе этносов в развитие Казахстана и работе татарского общественного объединения по укреплению стабильности в обществе.

Немаловажно, что студенты университета с большим интересом постоянно участвуют в обсуждении перспектив уникальной казахстанской модели, роли этнокультурных объединений в формировании общественного согласия, развитии толерантного отношения к миру через казахстанский патриотизм, что находит свое выражение в темах дипломных работ и магистерских диссертаций. С целью пропаганды уникального опыта казахстанской модели меж­этнического согласия в течение года в университете проводились такие общественно значимые мероприятия, как «круглый стол» с участием представителей этнокультурных объединений Дома дружбы «Қазақстан халқының этносаралық толеранттылық және қоғамдық келісім», торжественное собрание, посвященное 20-летию АНК «Қазақ Елі – Мәңгілік Ел», на котором с докладом «20 лет АНК. Уникальная модель единства и согласия» выступал кандидат исторических наук, доцент кафед­ры истории А. Пашенцев.

Студенты университета стали инициаторами проведения городского дебатного турнира с участием студентов из вузов Семея – «Бірлігі жарасқан – Қазақ Елі». Также члены философского кружка «Софийцы» организовали театрализованную постановку «Қазақстан халқының этносаралық толеранттылық және қоғамдық келісім». Красивым завершением учебного года стал Фестиваль дружбы «Бір халық – бір ел» с участием всех студентов и преподавателей университета.

Эффективная государственная политика по обеспечению общественного согласия требует постоянной работы в информационном пространстве. Например, телестудией университета организован цикл телепередач, куда приглашались представители этнических групп. Первая встреча состоялась с Л. Шрайнер, депортированной в Казахстан из Прибалтики в годы войны. На сайте университета организована виртуальная книжная выставка «Ынтымақ, бірлік, келісім – ең асыл іс ел үшін». Пропагандируя идею «Мәңгілік Ел», преподаватели университета читают лекции в организациях, на предприятиях города.

В Послании Президента Респуб­лики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» отмечено, что гражданский мир и межнациональное согласие – наши главные ценности, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо признаны мировым эталоном, а Ассамблея народа Казахстана стала уникальной евразийской моделью диалога культур. Профессорско-преподавательский коллектив и студенты Государственного университета им. Шакарима гордятся данным достижением страны и отмечают, что в вузе также дружно работают и учатся представители разных этносов, которые вместе стремятся внести свой вклад в развитие диалога культур.