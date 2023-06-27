"Настало время и казахстанским СМИ заявить о себе на международном уровне" – Токаев

Президент, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил в Акорде журналистам премии и гранты в области средств массовой информации и выступил с поздравительной речью в честь профессионального праздника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

"Рад встрече с вами на сегодняшней церемонии награждения лучших журналистов. Я не понаслышке знаю о вашей работе, читаю ваши публикации. Отечественные масс-медиа вступили в новую веху своего развития. Мы видим, как увеличивается скорость распространения новостей, стремительно обновляется их содержание. В этих условиях нашим журналистам важно следовать завету великого Абая "Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел" ("Слова скупые, верные люблю, и ты простую речь мою послушай"), - обратился глава государства к участникам встречи.

Он отметил, что для обеспечения информационной безопасности Правительству и медиа-менеджерам нужно быть готовым к происходящим изменениям.

"Сегодня наша страна вступила в новый этап своего развития. Реформы, проведенные за последний год, позволили усовершенствовать политическую систему, открыть путь для дальнейших преобразований. Взаимодействие между государством, медиа и обществом должно стать прочным фундаментом в деле построения Справедливого Казахстана. Это сотрудничество должно основываться на принципах открытости, доверия и честности. Средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации. Работая на широкую аудиторию, масс-медиа имеют огромные возможности для продвижения прогрессивных идей и взглядов. Поэтому важно, чтобы журналисты содействовали укоренению в обществе культа труда и профессионализма, развитию у граждан ответственного отношения к судьбе своей страны. Для этого следует показывать примеры деятельного патриотизма, находить подлинных героев нашего времени, достойных общенационального признания. Именно такие люди, которые полностью посвящают себя своему делу, проявляют предприимчивость и решительность, должны быть в центре общественного внимания", - сказал Токаев.

Вместе с тем, как он заметил, отечественная журналистика сегодня имеет свой особый взгляд на процессы в стране и мире.

"Только сильные, профессиональные и самостоятельные масс-медиа способны обеспечить наш реальный идеологический суверенитет. Поэтому важно не просто выдавать новости, а показывать взаимосвязь событий и явлений, готовить качественную аналитику, исходя из наших национальных интересов. В целом, считаю, что отечественные масс-медиа должны содействовать развитию критического мышления у граждан, помогать взращивать культуру публичных дискуссий. Вы несете особую ответственность перед коллегами и обществом за достоверность и объективность публикуемой вами информации. Именно благодаря вам – подлинным мастерам своего дела – люди могут "отделить зерна от плевел", факты от домыслов. Однако, глубоко убежден, что настоящий журналист должен быть не только профессионалом, но и ответственным гражданином", - продолжил президент.

Он подчеркнул, что сегодня Казахстан стал ведущей страной в регионе Центральной Азии.

"Мы лидируем во многих сферах. Теперь настало время и отечественным СМИ заявить о себе на международном уровне. Для реализации этой задачи необходимы качественно новый медиа-менеджмент, высококвалифицированные специалисты, осуществляющие вещание из-за рубежа, передовые технологии и инфраструктура. Это требование времени, которому мы должны соответствовать. При этом важно учесть и опыт мировых медиакорпораций. В народе говорят: "У плывущих в лодке судьба одна" ("Кемедегінің жаны бір"). У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Процветание страны зависит не только от работы Правительства или власти в целом. Важен вклад каждого гражданина в развитие государства. Эта простая истина жизни. Поэтому и у журналистов, и у всех граждан, и у президента цели и задачи – общие. Нам необходимо честно трудиться во имя укрепления нашей Независимости и процветания страны. Это наш долг!" - заключил Касым-Жомарт Токаев.

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