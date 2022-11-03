Настоящую погоню устроили полицейские за нарушителями правопорядка в самом центре Семея

Первыми их заприметили в Центре оперативного управления – камеры зафиксировали почти космическую скорость, с которой машина «летела» по одному из главных проспектов. В погоню за автомобилем бросился патрульный экипаж «Барыс-10». Ну а дальше все было почти как в кино. Машина остановилась, и выскочивший из нее пассажир выбросил что-то в кусты.

«Экспертиза показала, что предоставленный на исследование предмет является огнестрельным боевым оружием, пригодным для выстрелов, а патроны – боеприпасами», – пояснили в полиции.

36-летнего задержанного водворили в изолятор временного содержания. Водителю «повезло» больше: ему выписали семь административных протоколов за нарушение правил дорожного движения и отпустили.