Наталия Матвеева: Не представляю жизнь без театра!

Бенефисом актрисы, отмечающей этой весной юбилей, стал спектакль в постановке Михаила Филимонова «Женщина, живущая по своим законам» по мотивам знаменитой пьесы итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Наталия Матвеева блистательно справилась с ролью Филумены Мартурано – сильной женщины, которая прошла тернистый путь к семейному счастью.

В центре внимания – трогательная и одновременно смешная история о женской преданности и материнской любви, наполненная юмором и итальянским темпераментом. Приглашенный режиссер из Челябинска Михаил Филимонов отметил, что на первый план выходит конфликт мужчины и женщины из разных социальных кругов.

Интригующий сюжет гласит, что даже после долгих лет совместной жизни Филумена никак не может дождаться предложения от беспечного холостяка Доменико Сориано. Более того, он все-таки решает жениться на молодой избраннице. В отчаянии Филумена разыгрывает драму, притворяется смертельно больной и обманным способом добивается своей цели. После бурного выяснения отношений Филумена рассказывает, что у нее есть три взрослых сына, и отец одного из них – ее новоявленный муж.

Искрометные диалоги главных героев в исполнении Наталии Матвеевой и ее супруга – заслуженного деятеля РК, народного артиста Кыргызстана Сергея Матвеева порой смешили пуб­лику до слез, напоминая, что в гармоничных семейных взаимо­отношениях всегда есть мес­то прощению, состраданию и милосердию.

Артисты тонко обыгрывали многие драматические и комические ситуации. Яркие и запоминающиеся образы также воплотили Зинаида Абаназиди, Оксана Бойко, Александр Корженко, Евгений Карачаров, Полина Харламова, Айжулдыз Халикова, Юрий Козулев, Саги Саржан и Диас Кожантаев. Отметим, что стоит посетить театральный спектакль и киноманам, чтобы вспомнить легендарный фильм с Марчелло Мастроянни и Софи Лорен «Брак по-итальянски».

По словам Наталии Матвеевой, в ее творческой биографии было много ролей, в том числе и драматических, но героиню, которая преодолела бы столько испытаний, чтобы обеспечить достойное будущее для сыновей, играть не приходилось.

– У каждой актрисы есть мечта – сыграть такую роль, которая сможет перевернуть твой внут­ренний мир. Я долго искала такую пьесу и нашла. Нам повезло поработать с замечательным режиссером Михаилом Филимоновым, который умеет передать свой позитивный настрой, – говорит актриса. – А сцена для меня – это мое прошлое, настоящее и будущее. Хочется поблагодарить зрителей за то, что энергия, которую мы отправляем в зал, возвращается обратно, заряжает нас и дарит вдохновение.

По мнению коллег, критиков и зрителей, спектакли с участием Наталии Матвеевой – всегда событие, поскольку актрисе подвластны совершенно разные роли из классического и современного репертуара. Это подтверждает ее многолетний сценический опыт.

Напомним, творческий путь невероятно обаятельной актрисы, выпускницы ГИТИС им. А. В. Луначарского, начался в 1979 году во Фрунзе (Бишкек) в Государственном академическом русском драматическом театре им. Н. К. Крупской, на сцене которого она блистала 24 года. В 2003 году она стала актрисой Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького. Помимо службы в театре Наталия Матвеева занимается преподавательской деятельностью на факультете теат­рального искусства и искусствоведения, является руководителем русской группы по специальности «театральное искусство, актеры драматического театра и кино» Казахского национального университета искусств Астаны.

За время работы в театре им. М. Горького она становилась лауреатом международных теат­ральных фестивалей в Моск­ве, Санкт-Петербурге, Гранаде (Испания). Актриса – обладательница премии акима Астаны в номинации «Лучшая женская роль» за исполнение роли свахи Ханумы в одноименном спектак­ле А. Цагарели в 2008 году.

Актриса Ульяна Апрельская вспоминает первую судьбонос­ную встречу со своими мастерами, во многом благодаря которым девушка, увлеченная музыкой, открыла для себя теат­ральный мир:

– Наталия Ивановна и Сергей Федорович воспитывали в нас фанатично преданных сцене людей и трудоголиков. В искусстве важно любить профессию: как только большая часть творческой энергии перенаправляется в другое русло, сцена это чувствует и ревнует. Когда мы, будучи абитуриентами, познакомились с нашими мастерами, то мне запомнилась фраза о том, что актриса должна быть яркой на сцене и незаметной в жизни. Изначально мне эти слова показались странными. А уже позже стало ясно, что именно на сцене выплескиваются все самые яркие и сильные эмоции, проявляется темперамент артиста, а обычной жизни пусть лучше достаются покой и размеренность, – пояс­няет Ульяна Апрельская.

Творческая чета Матвеевых оказала поддержку в начале творческого пути многим молодым актерам, об этом рассказывает актриса Анастасия Понеделкова:

– Быть на одной сцене вместе с мастерами – огромная ответственность. Они многое вложили в нас и привили любовь к драматическому искусству. Помню, как волновалась, когда мы ставили спектакль «Светлые думы». Каждый раз сцены с участием Наталии Ивановны и Сергея Федоровича раскрываются для меня с новой стороны. Мы час­то бывали у них в гостях своим курсом, они и тогда, и сегодня оказывают нам поддержку, заботливо опекают нас.

После премьеры Наталию Матвееву поздравили коллеги, друзья, ученики, зрители, которые восхищались талантом, красотой и энергией актрисы и пожелали ей долгих лет творческой жизни.