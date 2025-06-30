Команда МЧС Казахстана на международных детско-юношеских соревнованиях «Юный спасатель» завоевала второе общекомандное место, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Соревнования прошли с 23 по 30 июня в городе Габала (Республика Азербайджан). В них приняли участие команды из Азербайджана, России, Беларуси, Узбекистана и Казахстана. РК представили студенты Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа.

Участники состязались в трёх этапах: пожарная эстафета, дистанция с препятствиями, поиск и спасение пострадавших.

На каждом этапе казахстанская команда демонстрировала уверенное владение спасательными навыками, отличную физическую подготовку и слаженную работу в команде. В каждом из них показала отличные результаты, уверенно опередив конкурентов и уступив лишь хозяевам соревнований сборной Азербайджана.

Помимо спортивной и технической составляющей, соревнования стали площадкой дружбы и международного сотрудничества. Ребята тепло поблагодарили организаторов за радушный приём и высокий уровень проведения мероприятия.