Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Пресс-служба Национального банка РК опубликовала предупредительное сообщение об активизации мошенников, предлагающих покупателям интернет-магазина НБК приобрести специальное программное обеспечение для обхода ограничений по количеству приобретаемых коллекционных монет, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, мошенники в тематических группах нумизматов Казахстана в мессенджерах и социальных сетях предлагают предоставить за отдельную плату одноразовый доступ к «программе-помощнику», которая якобы автоматически добавляет коллекционные монеты в корзину покупателя Интернет-магазина НБК в любом количестве.  

Помимо этого, они показывают изображения уже «успешно» проведенных операций по добавлению в корзину коллекционных монет и сообщают ложную информацию о том, что «программа-помощник» полностью безопасна. Однако, после получения денег мошенники предоставляют нерабочее программное обеспечение, которое может содержать вирусы или другой вредоносный код, выполнение которого может привести к утечке или потере данных пользователя.

Национальный банк просит соблюдать бдительность, не покупать и не использовать сомнительное программное обеспечение для работы с Интернет-магазином НБК.

Отмечается, что лимит на количество приобретаемых монет проверяется Нацбанком по каждой сделке, что означает невозможность продажи монет сверх установленного лимита, даже в случае успешного добавления их в корзину Интернет-магазина НБК.

«Согласно пункту 11.4 Пользовательского соглашения Интернет-магазина НБК, покупатель принимает на себя обязательство не использовать автоматизированные системы (интернет-боты и другие средства), представляющие неконкурентные технические преимущества над остальными покупателями и создающими повышенную нагрузку на вычислительные средства Интернет-магазина НБК. При нарушении данного пункта, Национальный банк оставляет за собой право на постоянную блокировку учетной записи покупателя», - проинформировали в НБ РК.

Для получения консультации можно обратиться в Контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477.

#мошенничество #предупреждение #интернет #Нацбанк #монеты

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