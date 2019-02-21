Нацбанк РК ответил на депутатский запрос по кредитам
Лаура Тусупбекова
Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев ответил на депутатский запрос от фракции "Народные коммунисты" относительно определения целевых ориентиров по уровню кредитов, направляемых в обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство, передает Kazpravda.kz.
"Основной целью Национального банка Республики Казахстан является обеспечение стабильности цен. Целевым ориентиром по инфляции на 2019 год является коридор 4-6%. Уровень инфляции около 4% является оптимальным, который позволяет, с одной стороны, обеспечить его устойчивость и управляемость инфляционных процессов, а с другой – создать необходимые условия для долгосрочного планирования предпринимательской деятельности экономическими субъектами и, таким образом, способствовать экономическому росту в целом", – сообщается в ответе НБ.
В Нацбанке отметили, что согласно мировой практике ни в одной стране мира за центральным банком не закреплен целевой ориентир по объему кредитования. Более того, такая практика будет идти вразрез с мерами, как по достижению инфляции, так и по обеспечению стабильности развития финансового сектора.
"В первом случае потребуется смягчение проводимой денежно-кредитной политики через дополнительную эмиссию денег (в том числе через предоставление ликвидности на нерыночных условиях) или снижение уровня базовой ставки и ставок по операциям Национального банка (противоречие с мерами по достижению инфляции). Следствием станет рост инфляции, долларизация сбережений, ценообразования и расчетов, ослабление национальной валюты. Во втором случае необходимо смягчать пруденциальное регулирование и надзор (противоречие с мерами по обеспечению стабильности развития финансового сектора), следствием чего станет ухудшение качества активов финансовых организаций и риск для их депозиторов", – пояснено в ответе главы НБ.
При этом в Нацбанке подчеркнули, что считают возможным формы поддержки экономики совместно с Правительством.
Так, в рамках мер по увеличению доступности кредитных ресурсов для производственного сектора постановлением Правительства РК №820 от 11.12.2018 г. утвержден Механизм кредитования приоритетных проектов, предусматривающий предоставление финансирования банкам второго уровня в 2018-2020 гг. для поддержки субъектов частного предпринимательства, осуществляющих деятельность в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе. Программа предполагает выделение на паритетной основе за счет пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда и собственных средств Национального банка 600 млрд тенге со сроком погашения до 7 лет по ставкам вознаграждения до 11% годовых. При этом конечная ставка для заемщиков не будет превышать 8% за счет субсидирования части процентной ставки в размере 7%. Оператором Программы выступает АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", который будет субсидировать ставку вознаграждения, а также осуществлять мониторинг целевого и своевременного финансирования предоставленных средств банкам второго уровня и целевого использования кредитов.
В результате совместной работы Правительства с отраслевыми государственными органами и организациями, НПП "Атамекен" и Казахстанским институтом развития индустрии (КИРИ) в рамках указанного механизма был сформирован Перечень товаров для кредитования приоритетных проектов, который состоит из 36 товарных групп, 65 ОКЭД и 365 товарных позиций.
"В целом считаем, что закрепление за Национальным банком целевых ориентиров по уровню кредитов, направляемых в обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство, по доле долгосрочных кредитов, по размеру ставки вознаграждения, а также по уровню государственной поддержки на субсидирование ставок вознаграждения принесет больше рисков, снизит эффективность проводимой денежно-кредитной политики, а также негативно повлияет на макроэкономическую стабильность Казахстана", – говорится в ответе на депзапрос.