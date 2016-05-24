Нацбанк запускает в обращение памятную серебряную монету номиналом в 100 тенге

Фото пресс-службы Нацбанка
В Национальном банке РК сообщили о запуске с сегодняшнего дня, 24 мая 2016 года, в обращение памятной серебряной монеты "Художественная гимнастика. Олимпийские игры-2016" номиналом в 100 тенге, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу НБ.
На лицевой стороне (аверсе) монеты, в нижней части, изображены герб Республики Казахстан в обрамлении стилизованного изображения стадиона, надпись Ag 925 20 g, обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу и число 2016, обозначающее год чеканки. В левой части расположена надпись "100 TENGE", обозначающая номинал монеты, в верхней – логотип Национального банка Республики Казахстан. По окружности – вдавленная надпись "ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ".
На оборотной стороне (реверсе) монеты, в центральной части, изображены спортсменка в момент соревнования по художественной гимнастике на фоне цветных стилизованных лент, две булавы и число 2016, обозначающее год проведения Олимпийских игр. По окружности проходит вдавленная надпись "OLYMPIC GAMES" на английском языке.
Монета изготовлена из серебра 925-й пробы, масса – 20 г, диаметр – 37 мм, качество изготовления – proof, максимальный тираж – 3 тыс. штук.
Памятные монеты номинальной стоимостью 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках РК.
Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.
Приобрести монету можно во всех филиалах Национального банка страны, а также через интернет-магазин на сайте НБ РК www.nationalbank.kz, во вкладке "Национальная валюта".