Нацгвардия продемонстрировала элементы национальной одежды в своей военной форме

Статьи,Военное дело
58

Шевроны, погоны и нашивки - это знаки различия военнослужащих Вооруженных сил. Однако мало кто задумывается, что форма войск правопорядка содержит элементы национальных орнаментов – культурного кода народа Казахстана

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Одним из ключевых атрибутов формы является нашивка Главного командования Национальной гвардии с изображением шаңырака — традиционного символа отеческого дома. Этот знак отражает единение всех региональных командований Национальной гвардии по принципу единоначалия Главного командования.

Казахские орнаменты, несущие древние смыслы и символику, также нашли отражение в военной форме. Их можно заметить на погонах офисной и повседневной формы от рядового до генерала. Узоры служат не только декоративным элементом, но и выполняют роль оберегов, как это было принято у предков.

— Национальные узоры в военной форме — это элемент нашей идентичности, визуальный код, который подчеркивает, кто мы и какую историю несём, — подчеркнул начальник вещевой службы майор Дархан Жунусов.

Особое внимание уделено форме Роты почетного караула, на которой использованы традиционные узоры «қошқармүйіз». Именно их видят иностранные делегации во время визитов в нашу страну. Также военнослужащие РПК выступают за рубежом вместе с Ансамблем песни и танца Национальной гвардии.

Отметим, гвардейцы не только несут службу, но и активно участвуют в сохранении культурного наследия. В воинских частях организуются викторины и конкурсы, посвященные народным традициям, а также соревнования по национальным видам спорта. Ранее в войска правопорядка также инициировали включение национальных блюд в рацион военнослужащих Казахстана.

Таким образом, форма Национальной гвардии — это не просто элемент военной экипировки, а отражение истории, культуры и духа казахского народа.

#Нацгвардия #национальнаяодежда #военнаяформа

Популярное

Все
Новые виды производств появятся в Костанае
Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
Вопрос сохранения генофонда нации
От идей – к практическим шагам
Современные технологии в лингвистике
Искусственный интеллект и сохранение казахской идентичности
Усиливая контроль и правоприменительную практику
Необходима качественная и оперативная работа
Казахстан и Япония нацелены на укрепление взаимодействия
Корпус идей, инициатив и приоритетов
Определена повестка заседания
Что предстоит сделать, чтобы Казахстан стал сильнее?
Поручено подготовить план мероприятий
12 млн госуслуг оказала полиция в прошлом году
Что делает женщину красивой?..
Преодолели трудности, наладили дело
Параллельные миры Нуртая Жардемова
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Неучтенный скот – потенциальная угроза
Из болота тащили... верблюда
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Международный фестиваль косторезного искусства пройдет в Астане
Депутаты фракции AMANAT поддержали решение правительства по единому часовому поясу
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Возврат активов: более 17 млрд тенге выделено на новый стадион в Астане
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Казахстан с очередным дипломатическим успехом
За знаниями – на Skills Enbek
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром

Читайте также

Книги с доставкой на дом
Между нами тает снег
Укрепят речные берега
Деньги за пластик

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]