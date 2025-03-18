Нацгвардия продемонстрировала элементы национальной одежды в своей военной форме

Шевроны, погоны и нашивки - это знаки различия военнослужащих Вооруженных сил. Однако мало кто задумывается, что форма войск правопорядка содержит элементы национальных орнаментов – культурного кода народа Казахстана

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Одним из ключевых атрибутов формы является нашивка Главного командования Национальной гвардии с изображением шаңырака — традиционного символа отеческого дома. Этот знак отражает единение всех региональных командований Национальной гвардии по принципу единоначалия Главного командования.

Казахские орнаменты, несущие древние смыслы и символику, также нашли отражение в военной форме. Их можно заметить на погонах офисной и повседневной формы от рядового до генерала. Узоры служат не только декоративным элементом, но и выполняют роль оберегов, как это было принято у предков.

— Национальные узоры в военной форме — это элемент нашей идентичности, визуальный код, который подчеркивает, кто мы и какую историю несём, — подчеркнул начальник вещевой службы майор Дархан Жунусов.

Особое внимание уделено форме Роты почетного караула, на которой использованы традиционные узоры «қошқармүйіз». Именно их видят иностранные делегации во время визитов в нашу страну. Также военнослужащие РПК выступают за рубежом вместе с Ансамблем песни и танца Национальной гвардии.

Отметим, гвардейцы не только несут службу, но и активно участвуют в сохранении культурного наследия. В воинских частях организуются викторины и конкурсы, посвященные народным традициям, а также соревнования по национальным видам спорта. Ранее в войска правопорядка также инициировали включение национальных блюд в рацион военнослужащих Казахстана.

Таким образом, форма Национальной гвардии — это не просто элемент военной экипировки, а отражение истории, культуры и духа казахского народа.