Победителей национальной театральной премии Umai-2023 наградят в Астане

Культура, Театр
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Аменова Дана
Корреспондент

Накануне Дня независимости стали известны имена финалистов Национальной премии в области искусства Umai-2023, учрежденной Министерством культуры и информации РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба театра

В театре «Астана Опера», ставшем площадкой для проведения премии, отметили, что в организационный комитет поступило 322 заявки от конкурсантов, из них в финал прошли 114 человек. В оргкомитете премии Umai подчеркнули, в этом году активно участвовали деятели искусств и творческие коллективы из всех регионов нашей страны.

К примеру, Мангистауская область широко представила работы в категории «Лучший мастер-ремесленник», большое количество работ пришло из северных регионов в категориях «Лучшему мастеру живописи», «Лучшему мастеру графики», южные регионы и участники из Алматы, Тараза, Кызылорды равномерно подали заявки во всех категориях.

Имена финалистов уже доступны на официальном сайте театра «Астана Опера», во вкладке Umai-2023. Следующим этапом станет выбор победителей, который сделают члены независимой экспертной комиссии. Сама же церемония вручения премии Umai, запланированная на 22 декабря, пройдет на сцене театра «Астана Опера». Обширная программа с множеством театральных сюрпризов обещает удивить публику.

 

«Победителей ждет замечательная награда – статуэтка Umai, являющаяся главным призом. Напомним, что вылита она из бронзы и инкрустирована полудрагоценными камнями. Кроме того, для счастливых обладателей Umai-2023 приготовили и денежные сертификаты, поддерживаемые общим призовым фондом в размере 79 миллионов тенге. В этом году специальными призами будут отмечены «Лучший детский спектакль» (две премии), а также из числа финалистов членами независимой экспертной комиссии выберут «Открытие года» (в сфере сценических искусств) (две премии)», — говорится в сообщении.

Напомним, премия Umai играет важную роль в поддержке и поощрении талантливых творческих личностей. Она является катализатором для развития искусства в нашей стране, вдохновляет новые поколения творцов и укрепляет культурный капитал национального сообщества.

Важно отметить, что премия Umai за эти два года стала платформой для сближения артистов, ремесленников, художников и других творческих людей, а также служит для обмена идеями и создания плодотворного культурного сообщества нашей страны.

 

 

#премия #театр #Астана Опера #министерство культуры и информации

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