Национально-познавательные курсы для юношей и девушек продолжаются в Астане

Закон и Порядок
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В рамках курса были прочитаны теоретические лекции о национальных ценностях, традициях и примерах героизма, а также организованы практические занятия, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

 

В рамках акции «Закон и порядок» в столице продолжается проведение декады летних курсов для юношей «Ұл тәрбиесі – ұлттыңтірегі» и девушек «Қызым саған айтам-2», сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Курсы проводятся общественным фондом «QAMQOR-ASTANA» при поддержке Управления по делам религий акимата города.
Основной целью мероприятий является популяризация духовно-культурного наследия казахского народа, приобщение подрастающего поколения к традиционным ценностям и обычаям, формирование национального воспитания, нравственных качеств, гражданственности и чувства патриотизма.

Начало проведению подобных курсов было положено в 2024 году в этноауле «Жетіқазына», который располагается на территории Национального парка «Бурабай». В текущем году национально-интеллектуальные курсы проводятся близ Астаны в этноауле «Терренкур». Длительность одного курса составляет два дня, всего же их шесть: по три для мальчиков и девочек.
Общее количество детей, побывавших в лагере, составило 120 человек.

В качестве наставников выступили этнограф и популяризатор национальных ценностей Турар Саттаркызы, депутат Мажилиса Парламента РК Ардак Назаров, руководитель Национальной федерации спорта «Толағай» Темир Спатаев, педагог-психолог и эксперт Жулдыз Жанабергенова, доктор исторических наук, член Республиканской информационно-просветительской группы Жарас Ахан, кандидат исторических наук Зылиха Ибадуллаева, редактор «Қазақ радиосы», актриса театра и кино Толқын Сұлтанова, мастера-ремеслинники Алтынай Тәңірбергенова и Амантай Тұрсынбүбі, а также теологи и психологи Фонда.

В рамках курса были прочитаны теоретические лекции о национальных ценностях, традициях и примерах героизма, а также организованы практические занятия. В частности, участники смогли ознакомиться с такими традиционными практиками, как стрельба из лука, катание верхом на лошади, разделка туши барана, приготовление национальных блюд, заваривание самовара, создание традиционных украшений, и участие в соревнованиях по национальным видам спорта («Асық ату», «Садақ ату», «Найзалақтыру», «Ләңгі ойнау», «Қой көтеру»).

По завершении каждого курса всем участникам были вручены денежные сертификаты и памятные подарки от организаторов.
 

#Астана #игры #закон и порядок

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