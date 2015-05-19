Научат говорить культурно Свежий выпуск 408 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Так, Майским районным судом области рассмотрено административное дело в отношении жителя села Коктобе М. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он, решив устроить скандал своей пожилой матери, в выражениях не стеснялся. Итог плачевен: мужчина привлечен к административной ответственности в виде ареста на трое суток.

Такая же мера наказания была применена специализированным административным судом Экибастуза в отношении Н. Этот «любитель изящной словесности» в подъезде одного из домов и разразился в адрес другого гражданина нецензурной бранью.