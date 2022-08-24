Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана

По результатам научной археологической экспедиции, проведенной совместно Международной Тюркской академией и Институтом истории и археологии Академии наук Монголии в долине Номгон (Архангайский аймак Монголии), был обнаружен комплекс, посвященный Эльтерис-кагану и надпись в его честь, передает Kazpravda.kz.

Об этом сегодня в городе Улан-Батор сообщил глава Академии Дархан Кыдырали на пресс-конференции, посвященной результатам научной археологической экспедиции, проведенной Международной Тюркской академией и Институтом археологии Академии наук Монголии в долине Номгон.

Общая площадь комплекса составляет 49х41,5 м. Вокруг комплекса был вырыт ров овальной формы, который располагался с запада на восток, при этом из извлеченного грунта было построено укрепление.

С западной стороны комплекса расположен каменный куб с отверстием посередине (алтарь), каменные фигуры человека, статуя льва с двумя детенышами и две статуи овец. К востоку от ворот комплекса находится гряда из 51 балбала. Отметим, что на пяти балбалах обнаружен символ «горного козла», принадлежащий роду Ашина.

В процессе раскопок в комплексе были обнаружены остатки керамических покрытий и кирпичей, уложенных на пешеходную дорожку, что позволило установить наличие барык (места поклонения).

Перед барыком обнаружены верхняя часть письменного памятника и подставка в форме черепахи. На двух гранях найденной ценной находки высечена древнетюркская руническая надпись, а с третьей стороны – надпись на согдийском языке. Участники экспедиции выделили в тексте памятника ряд слов, таких как «Тенгри», «Тюрк», «Кутлуг», «түмен». Ученые сделали вывод о том, что Номгонский комплекс был посвящен отцу Кюльтегина и Бильге-кагана – Кутлуг Эльтерис-кагану, возродившему Тюркский каганат. Кроме того, эта надпись является древнейшим письменным памятником тюркской эпохи, где впервые встречается наименование «тюрк».

В целом Номгонский ритуальный комплекс во всех своих чертах сходен с ритуальными комплексами Бильге-кагана и Кюльтегина. В верхней части Номгонского письменного памятника изображены головы двух волков, имеющих также сходство с драконом и обращенных туловищами вниз. Известно, что такие каганские атрибуты были высечены в верхней части памятников в честь Таспар-кагана, Бильге, Кюльтегина и на других памятниках. Номгонская надпись является важным памятником государственного значения, как и орхонские памятники.

Академия планирует подготовить научный сборник, посвященный результатам Номгонской научной экспедиции, и представит его в столицах тюркских государств. Раскопки памятников тюркской эпохи в Монголии будут продолжены и в дальнейшем.

Следует отметить, что исследовательские работы в Номгонской равнине начались в 2019 году, однако затем совместная экспедиция была вынуждена приостановить раскопки на два года по причине пандемии. Их возобновили в июле 2022 года.

В совместной экспедиции «Номгон-2022» в исследовательской группе Международной Тюркской академии приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, эксперты Академии Напил Базылхан и Нурболат Богенбаев, консультант-археолог, директор Центра археологических исследований Института археологии АН Монголии, академик Дамдинсурэнгийн Цэвээндорж (1949-2022), руководитель группы Центра средневековых археологических исследований Института истории и археологии АН Монголии профессор Алтангэрэлийн Энхтур, археологи Цэрэнхандын Буянхишиг, Гончигийн Батболд и Нарантуяагийн Цэнгэл, Мунхсайханы Ууганбаяр.

Ранее Тюркская академия провела археологические раскопки в ритуальном комплексе Шивээт-улаан в Монголии. В 2016 году Академия организовала специальную экспедицию в этой долине. В церемониальном комплексе, построенном в период правления Кутлуг-кагана, обнаружены символы и различные артефакты, а также определена дата постройки. В продолжение этих работ в результате Номгонской экспедиции, начавшейся в 2019 году, был найден комплекс, посвященный самому Кутлуг-кагану.