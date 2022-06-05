Фото пресс-службы Первого Президента РК
Общество
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Елисеева Екатерина
корреспондент

Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев принял участие в голосовании на общереспубликанском референдуме. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай, передает Kazpavda.kz.

"Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", – написал он в Twitter.

Напомним, 30 мая Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эксклюзивном интервью политологу Данияру Ашимбаеву дал оценку поправкам в Конституцию страны, среди которых есть и изменения, касающиеся его статуса.

«Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме», - сказал Нурсултан Назарбаев.

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