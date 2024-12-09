Назначены новые начальники академий МВД
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По согласованию с администрацией президента приказами министра внутренних дел назначены начальники Карагандинской и Алматинской академий МВД, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Так, начальником Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бейсенова назначен Нурлан Биекенов.
Нурлан Биекенов работал преподавателем, начальником кафедры Карагандинской академии МВД.
Начальником Алматинской академии МВД имени Макана Есбулатова стал Калижан Кобландин. Новых руководителей личному составу представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.
Калижан Кобландин имеет богатый опыт работы в различных руководящих должностях. До назначения на новую позицию он занимал должность заместителя начальника департамента полиции на транспорте.