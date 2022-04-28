Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана

Наталья Дементьева и Тауфик Каримов назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Распоряжениями Главы государства Дементьева Наталья Григорьевна и Каримов Тауфик Акрамович назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана.

Иными Распоряжениями Главы государства Бекбаева Майя Толегеновна и Кузиев Закиржан Пирмухамедович освобождены от должностей заместителя председателя АНК.

Фото: parlam.kz

Наталья Дементьева родилась 18 октября 1980 года в городе Кокшетау Акмолинской области.

Окончила 2002 году Кокшетауский государственный университет имени Ш. Валиханова, учитель казахского языка и литературы. В 2010 году Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова, магистр педагогики и психологии.

Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начала в 2002 году учителем казахского языка и литературы в КГУ «Кокшетауский гуманитарно-технический лицей-школа».

В 2009 - 2010 годы – заместитель директора по методической работе в Кокшетауском колледже «Арна» имени Абая Мырзахметова;

В 2010 – 2016 годы – заместитель директора по воспитательной работе в Кокшетауском гуманитарно-техническом лицее-школе»;

В 2008 – 2016 годы – редактор, телеведущая (по совместительству) в телерадиокорпорации «Казахстан», Акмолинский областной филиал;

С марта 2016 по январь 2021 года – директор Кокшетауского гуманитарно-технического лицея-школы»;

В 2021 году избрана депутатом Мажилиса.

Фото: assembly.kz

Тауфик Каримов родился в 1958 году в городе Гурьеве (ныне – Атырау).

Окончил педагогический институт, Гурьев (1979); Институт политологии и управления, Алматы (1991); Институт нефти и газа, Атырау, учитель истории и обществоведения, политолог, преподаватель социально-политических дисциплин, горный инженер-геолог (1995).

Трудовая деятельность: преподаватель ГПТУ № 3 города Гурьева (1979); инженер в БНГРЭИС ПГО «Гурьевнефтегазгеология» (1984-1985); партийный работник, ответорганизатор организационного отдела обкома Компартии Казахстана (1985-1991); ведущий специалист советско-германского СП «Кантар» (1991-1992); заместитель заведующего отделом оргинспекционной работы аппарата акима Атырауской области (1992-1994); помощник первого заместителя акима Атырауской области (1994); руководитель аппарата, заместитель акима Атырауской области (1994-2001); вице-президент ОАО «Казахстанкаспийшельф» (2001-2002); начальник Атырауского областного управления информации и общественного согласия (2002-2003); руководитель аппарата ОАО «Эмбамунайгаз» (2003-2004); главный инспектор отдела госконтроля и оргработы Администрации Президента РК (2004-2007); первый заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Каспий» (2007-2010); инспектор Комитета партийного контроля ЦА НДП «Нур Отан» (2010-2014); руководитель аппарата РГП «Госэкспертиза» (с 2014 года).

Председатель правления Республиканской общественной организации «Казахстанский конгресс татар и башкир».

Автор книг, более 70 научных публикаций и статей.