Назван наименее урбанизированный регион Казахстана

По данным Бюро нацстатистики, самой богатой на сельские населенные пункты является Туркестанская область - здесь размещено 826 сел.

Фото: Kazpravda.kz

В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК назвали наименее урбанизированный регион Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается, самое большое количество городов и районов приходится на Акмолинскую область. В то время как регионом, богатым на сельские населенные пункты, является Туркестанская область - здесь размещено 826 сел.

В целом на территории Казахстана насчитывается 89 городов, причем большая часть из них, а это 11 городов, расположена в Акмолинской области.

По данным бюро, всего в Казахстане 188 районов и 6 295 сельских населенных пунктов.