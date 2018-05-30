Названы пять лучших книг за последние полвека

В финальный список вошли пять книг – по одному лауреату из каждого десятилетия с 1969 года, когда был вручен первый Букер. Среди них "Английский пациент" (премия 1992 года) канадца Майкла Ондатже, "Волчий зал" британки Хилари Мэнтел (2009, 2012) и "Лунный тигр" (1987) ее соотечественницы Пенелопы Лайвли, "Линкольн в бардо" американца Джорджа Сондерса (2017) и "В свободном государстве" (1971) индийца Видиадхара Найпола.



Победитель определится открытым голосованием. Его результаты будут объявлены 8 июня.

