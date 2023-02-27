Toп-5: названы самые популярные достопримечательности Казахстана у туристов

В 2022 году в Казахстане побывали более 610 тысяч иностранных гостей. В несколько раз выросли и показатели внутреннего туризма. Какие природные достопримечательности нашей страны посещали путешественники, рассказали в Министерстве культуры и спорта РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: kolsai-koldery.kz

По данным министерства, пятое место по популярности среди туристов занимает Чарынский каньон. Несмотря на свою отдаленность, Чарынский каньон – одно из тех мест, которое путешественники жаждут увидеть своими глазами. В прошлом году эту локацию посетили более 45 тысяч человек.

Следом – Баянаул. Отдых в этом месте становится популярным. В прошлом году на территории национального парка побывали 85 тысяч туристов.

Тройку любимых туристами дестинций замыкают Кольсайские озера (на фото). Число туристов, посещающих это место, превышает 190 тысяч.

Второе место – у Бурабая. Ставший брендом отечественного туризма национальный парк "Бурабай" – среди лидеров и по числу гостей. Красоты Кокшетау увидели более 550 тысяч путешественников.

А на первом месте расположился Иле-Алатауский национальный парк. По информации Комитета туризма Министерства культуры и спорта, именно он в 2022 году стал самым популярным местом у путешественников. В прошлом году его природой насладились 628 тысяч туристов.

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